Рада окончательно решила судьбу местных выборов - к чему готовиться

Верховная Рада в среду, 15 июля, собралась на внеочередное заседание для решения судьбы местных выборов в Украине. Народные депутаты поддержали инициативу по назначение голосования на 25 октября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на первые итоги заседания.

По официальным данным, свой голос в пользу постановления № 3809 отдали 326 нардепов. В ближайшее время Кабинет министров вместе с представителями Центральной избирательной комиссии разработает рекомендации для проведения всеукраинского голосования в условиях эпидемии COVID-19 .

В постановлении говорится, что избирательный процесс организуют во всей районах страны, кроме Крыма и тех, которые находятся под властью оккупационной администрации на Донбассе. Там выборы пройдут только после вывода агресорських войск, а назначат это событие через отдельный законопроект.

Напомним, народные депутаты уже несколько дней подряд собираются в зале заседаний парламента вне очереди. Это связано с необходимостью рассмотреть целый ряд неотложных вопросов. Назначал все заседания спикер Дмитрий Разумков по инициативе парламентариев.

Дату выборов местной власти в Украине объявили уже не впервые, однако их судьба оставалась неизвестной, поскольку эпидемия опасного коронавируса продолжается. Раде необходимо было окончательно утвердили голосования не позднее чем за 90 дней до его проведения.