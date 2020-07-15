Рада окончательно решила судьбу местных выборов - к чему готовиться

Верховная Рада в среду, 15 июля, собралась на внеочередное заседание для решения судьбы местных выборов в Украине. Народные депутаты поддержали инициативу по назначение голосования на 25 октября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на первые итоги заседания.
По официальным данным, свой голос в пользу постановления № 3809 отдали 326 нардепов. В ближайшее время Кабинет министров вместе с представителями Центральной избирательной комиссии разработает рекомендации для проведения всеукраинского голосования в условиях эпидемии
В постановлении говорится, что избирательный процесс организуют во всей районах страны, кроме Крыма и тех, которые находятся под властью оккупационной администрации на Донбассе. Там выборы пройдут только после вывода агресорських войск, а назначат это событие через отдельный законопроект.
Напомним, народные депутаты уже несколько дней подряд собираются в зале заседаний парламента вне очереди. Это связано с необходимостью рассмотреть целый ряд неотложных вопросов. Назначал все заседания спикер Дмитрий Разумков по инициативе парламентариев.
Дату выборов местной власти в Украине объявили уже не впервые, однако их судьба оставалась неизвестной, поскольку эпидемия опасного коронавируса продолжается. Раде необходимо было окончательно утвердили голосования не позднее чем за 90 дней до его проведения.
Как сообщал ONLINE.UA, 13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон, который вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Изменения в бюджет касаются финансового обеспечения местных выборов, которые запланированы на 25 октября. На них выделено 1,3 млрд гривен, которые решили перенаправить из Фонда борьбы с