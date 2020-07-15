Зеленский срочно собирается в Верховную Раду - в чем дело

16 июля состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины — стоит обратить внимание на то, что участие в нем будут принимать первый и действующий шестой президенты Украины Леонид Кравчук и Владимир Зеленский, а также другие должностные лица. Согласно последним данным, сначала в 09:00 на площади Конституции перед зданием парламента почетный караул Национальной гвардии поднимет Государственный флаг Украины. А само заседание начнется в 16:00. Откроет его председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР.

В торжественном заседании примут участие:

президент Украины Владимир Зеленский,

народные депутаты Украины первого и девятого созывов,

председателя Верховной Рады предыдущих созывов,

Президенты Украины в предыдущие годы — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко,

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,

члены Кабинета Министров,

руководители судебной ветви власти

должностные лица, которых Совет избирает, назначает и дает согласие на назначение,

руководители посольств и консульств иностранных государств,

другие официальные лица,

журналисты.

Кроме того, запланировано, что участники торжественного заседания пересмотрят исторические кадры кинохроники событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Кроме того, на мероприятии выступят:

президент Владимир Зеленский,

председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков,

первый президент независимой Украины, председатель ВР УССР в 1990 — 1991 году, народный депутат Украины I — IV созывов Леонид Кравчук,

народный депутат ВР I — IV созывов Игорь Юхновский;

другие участники.

Также отмечается, что глава государства вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. А Разумков — почетные грамоты Верховной Рады. Последние должны получить нардепы І созыва и участники принятия Декларации о суверенитете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что до конца недели предложит украинскому парламенту кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка.