Зеленский срочно собирается в Верховную Раду - в чем дело

16 июля состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю
В торжественном заседании примут участие:
- президент Украины Владимир Зеленский,
- народные депутаты Украины первого и девятого созывов,
- председателя Верховной Рады предыдущих созывов,
- Президенты Украины в предыдущие годы — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко,
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,
- члены Кабинета Министров,
- руководители судебной ветви власти
- должностные лица, которых Совет избирает, назначает и дает согласие на назначение,
- руководители посольств и консульств иностранных государств,
- другие официальные лица,
- журналисты.
Кроме того, запланировано, что участники торжественного заседания пересмотрят исторические кадры кинохроники событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Кроме того, на мероприятии выступят:
- президент Владимир Зеленский,
- председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков,
- первый президент независимой Украины, председатель ВР УССР в 1990 — 1991 году, народный депутат Украины I — IV созывов Леонид Кравчук,
- народный депутат ВР I — IV созывов Игорь Юхновский;
- другие участники.
Также отмечается, что глава государства вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. А Разумков — почетные грамоты Верховной Рады. Последние должны получить нардепы І созыва и участники принятия Декларации о суверенитете.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что до конца недели предложит украинскому парламенту кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка.