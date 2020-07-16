Могут быть проблемы - украинцам озвучили новое предупреждение

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сделала важное предупреждение всем украинцам — она официально сообщила о том, что с проведением местных выборов осенью могут возникнуть трудности, поскольку в Украине не завершена административно-территориальная реформа. По словам представителей ЦИК, проект постановления о создании и ликвидации районов фактически предусматривает значительное укрупнение районов, будет существенно влиять на осуществление отдельных избирательных процедур при организации подготовки и проведения местных выборов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление Центральной избирательной комиссии.

"При этом, если решение о создании новых районов не будет принято, потребуется вносить изменения в избирательное законодательство, поскольку на сегодня отдельные новые общины относятся к разным районам, что приведет к неопределенности с образованием округов, организацией голосования, установлением итогов и результатов голосования в таких общинах и районах", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦИК обратили внимание на то, что в случае несвоевременного принятия законопроекта о совершенствовании Избирательного кодекса, станет невозможной полноценная подготовка к местным выборам 25 октября, ведь представления кандидатур для формирования территориальных избиркомов продлится с 26 июля до 5 августа.

"Учитывая изложенное, призываем Верховную Раду Украины как можно скорее урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения в Украине местных выборов 25 октября 2020 года", — отметили в ЦИК.

Как известно, местные выборы-2020 в Украине пройдут 25 октября — это решение принял украинский парламент на заседании в среду, 15 июля.

"Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого постановления) и Киевского городского головы на воскресенье, 25 октября 2020 года", — говорится в тексте документа.