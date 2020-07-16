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Эксперты назвали самый инновационный автомобиль в мире

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Эксперты назвали самый инновационный автомобиль в мире Фото — flickr.com

Специалисты выбрали главного новатора на мировом автомобильном рынке. Согласно последним данным, им считают электрическую модель Porsche Taycan, поскольку именно в этой машине реализовали 13 из 27 мировых инноваций. Это отмечается в отчете по автомобильным инновациям AutomotiveINNOVATIONS, который составил Центр управления автомобильным транспортом, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Эксперты назвали самый инновационный автомобиль в мире (1)

Специалисты отметили в этом электрическом Porsche Taycan такие инновационные характеристики:

  • 800-вольтовая батарея,
  • 2-ступенчатая трансмиссия на задней оси,
  • высокие возможности рекуперации до 265 кВт,
  • лучший показатель аэродинамического сопротивления в сегменте (от 0.22).
     
    Эксперты назвали самый инновационный автомобиль в мире (2)

"Мы разработали новый автомобиль и построили современный завод без выбросов углерода. Технические инновации, такие как 800-вольтовая батарея, ускоряют время зарядки. Двухступенчатая передача на задней оси гарантирует уникальный опыт вождения", — подчеркнул глава правления Porsche AG Оливер Блум.

Эксперты назвали самый инновационный автомобиль в мире (3)

Стоит отметить, что компания Dodge недавно наконец представила автомобиль Dodge Durango SRT Hellcat, который многие эксперты уже назвали самым мощным кроссовером в мире. Стоит обратить внимание на то, что новинка получила мотор Hemi V8 6.2 с шнековым компрессором мощностью 720 л.с. и 875 Нм. Например, гибридный Porsche Cayenne Turbo S выдает 680 л.с. В Hellcat усиленный восьмиступенчатый «автомат», а до сотни кроссовер разгоняется чуть больше, чем за 3,5 секунды. Его максимальная скорость — 290 км/ч.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный английский производитель автомобилей люкс-класса компания Bentley и старое британское кузовное ателье Mulliner неожиданно для всех представили баркетту Bacalar. Что интересно, это эксклюзивный родстер с оригинальным экстерьером, созданный на базе купе Continental GT. Согласно последним данным, новинка станет первым двухместным автомобилем Bentley с 1930 года и будет выпущена тиражом всего 12 экземпляров.

Источник: 24 Канал Теги: Porsche Taycan, автомобили, автомобільний ринок, рейтинг, іновації, технологии
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