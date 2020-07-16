Хватит уже - у Зеленского лопнуло терпение во время выступления в Раде

16 июля глава государства Владимир Зеленский выдвинул новое требование народным избранникам во время выступления в Верховной Раде Украины — он призвал народных депутатов не ссориться и прекратить "манипуляции и политические игрища". Свою позицию украинский лидер озвучил в парламенте по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Уважаемые друзья, хватит ссор и раздора, хватит уже манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самым. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время — стать государственными деятелями. Людьми, что имеют не большой аппетит, а большую мечту — о единой, сильной и непобедимой Украине. Это — моя мечта и моя цель. Уверен, что и ваша тоже", — заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства процитировал инициатора Декларации о государственном суверенитете Украины Вячеслава Чорновила: "Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня, имея, чтобы не пришлось потом горько любить ее, потеряв".

Также не забыл Владимир Зеленский обратиться ко всем украинским гражданам. Он напомнил о том, что Украина 6 лет борется против российского агрессора и делает все, чтобы наступил мир.

"Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену — жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, не на бумаге. Да, мы потеряли часть территории, мы потеряли своих людей. И к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои — никогда не оказалось бесполезным", — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, народный избранник от "Слуги народа" и член комнады украинского лидера Владимира Зеленского Максим Бужанский неожиданно для всех оказался в базе сайта "Миротворец".