Google назвал самые популярные места отдыха украинцев во время карантина

Сегодня весь мир находится в подвешенном состоянии из-за пандемии коронавируса — никто не знает, какой будет динамика заболеваемости и как скоро отменят карантин и возобновят пассажирское движение между странами. Но, несмотря на пандемию и карантин, летний отпуск никто не отменял и украинцы не отказываются от отдыха, правда, в 2020 году отдают большее предпочтение внутреннему туризму и украинским курорта. Google проанализировал поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в…/відпочинок в…" за последние 3 месяца и составил рейтинг самых популярных стран и курортов, куда украинцы едут на отдых в 2020 году, передает ONLINE.UA.

В Google отметили, что в этом году наблюдается четко выраженная тенденция — в Украине, как и во всем мире, люди ищут места для отдыха ближе к дому. В топ самых популярных направлений попали:

Коблево (Николаевская обл.)

Лазурное Одесская обл.)

Затока (Одесская обл.)

Бердянск (Запорожская обл.)

Одесса

Приморск (Запорожская обл.)

Урзуф (Донецкая обл)

Белосарайская коса (Донецкая обл.)

Киевское море

Кирилловка (Запорожская обл.)

Но не теряют украинцы интереса и к отдыху за границей. После того, как страны ЕС начали постепенно разрешать въезд гражданам Украины, стали появляться поисковые запросы на отдых в Европе. Самым популярным направлением для отдыха остается Турция, на втором месте — Египет, на третьем — Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первую десятку добавилось два новых направления: Черногория и Испания. В целом десятка популярных направлений выглядит так:

Турция Египет Болгария Грузия Кипр Греция Черногория Хорватия Тунис Испания

Напомним, на данный момент для украинцев открыли границы семь стран — Болгария, Хорватия, ОАЭ, Турция, Албания, Египет, Мальдивы. Остальные страны Евросоюза включили Украину в "красную" зону, для стран которой закрыты границы. Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны. Главным критерием для разрешения в Брюсселе определили уровень заболеваемости в отношении 100 тысяч населения.