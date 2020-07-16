Google назвал самые популярные места отдыха украинцев во время карантина

Сегодня весь мир находится в подвешенном состоянии из-за пандемии коронавируса — никто не знает, какой будет динамика заболеваемости и как скоро отменят карантин и возобновят пассажирское движение между странами. Но, несмотря на пандемию и карантин, летний отпуск никто не отменял и украинцы не отказываются от отдыха, правда, в 2020 году отдают большее предпочтение внутреннему туризму и украинским курорта. Google проанализировал поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в…/відпочинок в…" за последние 3 месяца и составил рейтинг самых популярных стран и курортов, куда украинцы едут на отдых в 2020 году, передает ONLINE.UA.
В Google отметили, что в этом году наблюдается четко выраженная тенденция — в Украине, как и во всем мире, люди ищут места для отдыха ближе к дому. В топ самых популярных направлений попали:
- Коблево (Николаевская обл.)
- Лазурное Одесская обл.)
- Затока (Одесская обл.)
- Бердянск (Запорожская обл.)
- Одесса
- Приморск (Запорожская обл.)
- Урзуф (Донецкая обл)
- Белосарайская коса (Донецкая обл.)
- Киевское море
- Кирилловка (Запорожская обл.)
Но не теряют украинцы интереса и к отдыху за границей. После того, как страны ЕС начали постепенно разрешать въезд гражданам Украины, стали появляться поисковые запросы на отдых в Европе. Самым популярным направлением для отдыха остается Турция, на втором месте — Египет, на третьем — Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первую десятку добавилось два новых направления: Черногория и Испания. В целом десятка популярных направлений выглядит так:
- Турция
- Египет
- Болгария
- Грузия
- Кипр
- Греция
- Черногория
- Хорватия
- Тунис
- Испания
Напомним, на данный момент для украинцев открыли границы семь стран — Болгария, Хорватия, ОАЭ, Турция, Албания, Египет, Мальдивы. Остальные страны Евросоюза включили Украину в "красную" зону, для стран которой закрыты границы. Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны. Главным критерием для разрешения в Брюсселе определили уровень заболеваемости в отношении 100 тысяч населения.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 16 июля Болгария открыла границы для украинцев. С сегодняшнего дня граждане Украины могут въезжать в эту страну без прохождения