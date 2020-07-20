Звезду "Игры престолов" Эмилию Кларк заметили с новым парнем - яркие фото

Голливудская актриса и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк попала в объектив папарацци во время романтической прогулки со своим новым парнем — помощником режиссера Томом Тернером. Американские журналисты уверены, что звезд связывает больше, чем просто дружба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Daily Mail.

Стоит отметить, что пару сфотографировали во время прогулки в одном из парков Лондона. Эмилия Кларк, одетая в легкое летнее платье с цветочным принтом и светлый кардиган, выгуливала собачку Теда, который появился у нее в январе этого года. По словам инсайдеров, именно этот домашний любимец сблизил знаменитостей.

"Том Тернер составил компанию Эмилии Кларк во время выхода. Пара живо общалась, а затем наслаждалась отдыхом на траве, сев близко друг к другу. Они сдерживали свои чувства, однако в прессе уже успели предположить, что у актрисы и помощника режиссера роман", — говорится в сообщении.

Что интересно, только в марте этого года голливудская красавица Эмилия Кларк в одном из интервью признавалась, что ее сердце свободно. Если раньше ее избранниками были преимущественно актеры, то сейчас, по словам звезды, она не хочет завязывать отношения с коллегами. Последний роман "матери драконов" закончился в конце 2019-го , после года отношений с кинорежиссером Чарли Макдауэллом. Новый избранник Эмили, Том Тернер, построил успешную карьеру в Лондоне и уже приобщился к созданию таких культовых картин, как "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Ангелы Чарли" и "Мария — королева Шотландии". Среди его друзей есть самые популярные звезды суовременности, с которыми ассистента режиссера сводит работа.

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