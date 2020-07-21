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Верховная Рада снова пошла против Евросоюза - в чем дело

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Верховная Рада снова пошла против Евросоюза - в чем дело Дмитро Разумков (rada.gov.ua)

21 июля Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3739 — в этом документе говорится о преференциях для поддержки украинского машиностроения. Нельзя не обратить внимание на то, что ранее власти Европейского Союза выразили обеспокоенность относительно регистрации этой инициативы в парламенте. Стоит отметить, что данный законопроект поддержало большинство из политической силы "Слуга народа" — всего за инициативу проголосовали 248 нардепов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Кто поддержал законопроект № 3739:

  • "Слуга народа" — 176 голосов;
  • ОПЗЖ — 20;
  • "Европейская Солидарность" — 5;
  • "Батькивщина" — 18;
  • "За будущее" — 10;
  • внефракционные — 11;
  • "Доверие" — 8;
  • "Голос" — не поддержали.
Главные данные о законопроекте:
  • При государственных закупках продукции машиностроения, она должна быть хотя бы частично сделана в Украине.
  • Доля украинской составляющей — 25 — 40%.
  • Закон будет действовать для продукции четырех категорий:
    — городской пассажирский транспорт;
    — железнодорожный транспорт;
    — коммунальная и спецтехника;
    — энергетическое машиностроение.
 
Верховная Рада снова пошла против Евросоюза - в чем дело (1)Как уже отмечалось, Представительство ЕС в Украине сообщило о значительном беспокойстве в связи с регистрацией в ВР законопроекта № 3739. В Евросоюзе пожаловались, что это подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации. Кроме того, речь шла о том, что законопроект лишает зарубежную продукцию возможность участия в закупках в этих областях.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС и в дальнейшем пытается поддерживать нашу страну для обеспечения стабильного и демократического будущего для украинских граждан. Кроме пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом, в Евросоюзе решили выделить деньги для малого бизнеса, фермеров и реализации медреформы.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Верховная Рада, парламент, ЕС, Евросоюз, закон, законопроект № 3739, машинобудування
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