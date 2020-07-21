Верховная Рада снова пошла против Евросоюза - в чем дело

Как уже отмечалось, Представительство ЕС в Украине сообщило о значительном беспокойстве в связи с регистрацией в ВР законопроекта № 3739. В Евросоюзе пожаловались, что это подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации.

Кроме того, речь шла о том, что законопроект лишает зарубежную продукцию возможность участия в закупках в этих областях.