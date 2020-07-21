Верховная Рада снова пошла против Евросоюза - в чем дело

21 июля Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3739 — в этом документе говорится о преференциях для поддержки украинского машиностроения. Нельзя не обратить внимание на то, что ранее власти Европейского Союза выразили обеспокоенность относительно регистрации этой инициативы в парламенте. Стоит отметить, что данный законопроект поддержало большинство из политической силы "Слуга народа" — всего за инициативу проголосовали 248 нардепов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Кто поддержал законопроект № 3739:
- "Слуга народа" — 176 голосов;
- ОПЗЖ — 20;
- "Европейская Солидарность" — 5;
- "Батькивщина" — 18;
- "За будущее" — 10;
- внефракционные — 11;
- "Доверие" — 8;
- "Голос" — не поддержали.
- При государственных закупках продукции машиностроения, она должна быть хотя бы частично сделана в Украине.
- Доля украинской составляющей — 25 — 40%.
- Закон будет действовать для продукции четырех категорий:
— городской пассажирский транспорт;
— железнодорожный транспорт;
— коммунальная и спецтехника;
— энергетическое машиностроение.