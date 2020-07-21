Зеленский выполнил требование луцкого террориста - срочное обращение президента

Вечером во вторник, 21 июля, украинский лидер Владимир Зеленский неожиданно обратился к гражданам с новым видеообращением. Фактически он выполнил одно из главных требований преступника, которых захватил автобус с заложниками в центре Луцка. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook-страницу лидера.

Тот выступил лишь с одной фразой.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", — объявил Зеленский.

Утром в упомянутый день вооруженный мужчина в Луцке захватил рейсовый автобус. Место инцидента оцепили правоохранители, не позволяя ни одному человеку приблизиться к Театральной площади в центре города.

Точное количество заложников неизвестно. Она колеблется по оценкам силовиков от менее чем 10 до 20 человек. Свои требования террорист обнародовал в социальных сетях, однако его аккаунты позже заблокировали их администрации.

Мужчина оказался жителем Дубна, который имеет две судимости и даже издал книгу "Философия преступника" под псевдонимом Максим Плохой (настоящее имя — Максим Кривош). Именно так были подписаны его аккаунты в социальных сетях.

Луцкий злоумышленник требовал сразу от ряда политиков и олигархов выступить с публичными заявлениями, которыми они признают себя террористами в законе. Среди упомянутых лиц Петр Порошенко, Арсен Аваков, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, а также представители высшей власти Украины.

От Зеленского Плохой требовал призвать украинцев смотреть фильм "Земляне" буквально шестью словами. Тот, как можно видеть, выполнил требование.

Лента демонстрирует жестокую эксплуатацию животных со стороны человечества. Среди ее продюсеров известный голливудский актер Хоакин Феникс, который является веганом и известным борцом за права животных.

За многочасовое содержание преступник позволил поднести к автобусу воды — только раз. Также после долгих переговоров он согласился отпустить трех заложников.

Как сообщал ONLINE.UA, в редакцию сайта "Первый" срочно позвонила заложница, которая сейчас находится в автобусе с террористом Максимом Плохим. Она рассказала, что людям дали пол часа и просила, чтобы журналисты немедленно требовали видеообращение от главы государства Владимира Зеленского.