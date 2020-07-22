У Путина есть 3 плана: политолог объяснил, к чему готовиться Зеленскому и украинцам

Недавно глава Кремля Владимир Путин вновь посетил аннексированный Крым — его поступок сразу же раскритиковал не только официальный Киев, но и немало международных игроков. Чуть позже с отдельным заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский, который отметил, что против восстановления водоснабжения на полуостров. Эксперт-международник Игорь Соловей решил объяснить, какие планы относительно Крыма у Кремля есть сейчас и к чему можно начинать готовиться власти страны и простым украинцам. По словам политолога, своими поездками в Крым Путин постоянно обосновывает, в первую очередь, для россиян, во вторую — для мирового сообщества, причину своего преступления. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Визит Путина в аннексированный Крым — явка с повинной. Президент РФ каждый раз вынужден доказывать, что Крым будто российский. В России даже принимают соответствующие законы о запрете отчуждения территорий. И это означает слабость позиции России", — объясняет Игорь Соловей. По словам эксперта, Крым Путину нужен, чтобы показать россиянам и миру, что у главы Кремля все под контролем, когда в России возникают проблемы, как сейчас в Хабаровске. (Там больше недели продолжаются протесты против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Протестующие убеждены, что арест связан и несогласием Фургала с политикой Кремля — ред.). "Крым — любимая игрушка Кремля, которая работает в качестве палочки-выручалочки, когда в России возникают сложности. Когда надо показать, что царь — Путин — настоящий и держит все под контролем", — говорит Игорь Соловей.

Он также обратил внимание на то, что отсутствие подачи днепровской воды в Крым — серьезный вызов для Москвы, поскольку за 6 лет оккупации Россия так и не решила эту проблему. Не трудно догадаться, что это не может не повлиять на рейтинг самого Путина. Политолог убежден, что у Кремля относительно Крыма и Украины точно есть несколько конвертов с планами. Первый — военная опция, как это было 6 лет назад. Второй вариант — политико-дипломатическое давление на Украину через международное сообщество. Третья опция, которая, по его мнению, сейчас маловероятна, договориться на двусторонних переговорах.

По мнению эксперта, чтобы остановить агрессора — санкций мало. Хотя санкции серьезно влияют на Россию, что заметно по истории в Хабаровске.

"Россия должна понимать перспективную цену своего вмешательства в Украину. Это возможно при условии сильной украинской армии. Как сказал один из политиков, ВСУ должны стать любимой игрушкой Зеленского. Армия должна быть главным направлением усилий президента", — пояснил Игорь Соловей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова Крым.