Люди Путина в Крыму опозорились во время патриотической акции - смеется весь мир

Люди российского президента Владимира Путина ежедневно попадают в скандальные ситуации, которые без устали обсуждают не только россияне и украинцы, но и все международное сообщество. Так, 25 июля стало известно, что российская бронемашина затонула в Керченском проливе во время патриотической акции. Спасатели успели спасти 5 человек — по предварительным данным, никто не пострадал. В Кремле на эту позорную ситуацию пока не отреагировали, зато ее уже активно комментируют пользователи сети из разных стран. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс" и телеграмм канал Mash.

Как рассказывают очевидцы и журналисты, БРДМ-2 двигался первым в колонне, когда вышел на отрезок с сильным течением.

"Сначала транспорт оказался в воде по плану — в рамках мероприятий. Однако дальше что-то пошло не так. Во время форсирования одна из машин пошла на дно. Из-за сильного течения и внезапного ветра системы не справились с водой. Спасатели вытащили 5 человек с транспорта, которыйушел под воду. Никто не пострадал. Сейчас затонувшую машину пытаются достать со дна. После инцидента маршрут акции пришлось поменять", — говорится в сообщении.

В сети немало пользователей уже успели высмеять новую "успешную патриотическую акцию" команды Владимира Путина.

"Лучшая новость за последние несколько дней; весь мир увидел "величие и могущество" российской армии, а также ее "профессионализм"; даже не знаю, что больше мне сейчас хочется — плакать или смеяться; я думаю, что Путину понравилось; что ни говорите , а очень эффектно получилось; у них даже не хватает ума, чтобы такое замалчивать и скрывать; это видео можно смотреть вечно; хорошо, что людей смогли спасти, а эти "игрушки Путина" не жалко; увлекательная морская прогулка закончилась купанием: как всегда — они в своем стиле: как не стыдно — я в шоке; они могут только лужи на полигонах преодолевать, а здесь море !; классный результат — ничего не скажешь", — комментируют новость пользователи сети.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что готов привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране.