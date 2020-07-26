Скандал с фейковыми доверенными лицами Зеленского - появились новые детали

Следствие объявило подозрение лицам, которые изображали из себя доверенных лиц президента Украины Владимира Зеленского. Они пытались вытягивать деньги за "назначение" на должности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации полиции, во время договоренностей относительно должностей преступники получили 250 тысяч долларов США.

"Следователи Нацполиции сообщили злоумышленникам о подозрении в завладении 250 тысячами долларов США за назначение на руководящие должности. Участники группы были разоблачены правоохранителями в августе 2019 года в противоправном завладении денежными средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины... Во время досудебного расследования установлено, что в Киеве участники организованной группы выдавали себя за представителей Офиса Президента Украины и подыскивали граждан, которые хотели устроиться на руководящие должности в органы государственной власти и государственные предприятия. От них подозреваемые получали деньги в особо крупных размерах за содействие в таком назначении", — говорится в заявлении.

Считается, что преступная группа существовала с июля до августа 2019 года. Ее участников задержали сразу после получения денег.

Четыре человека получили подозрение в соответствии с ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Незаконченное покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенный организованной группой) УК.

В то же время подозреваемым грозит наказание по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением другого общественно опасного деяния, совершенного организованной группой).

Они могут получить до 12 лет заключения.

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