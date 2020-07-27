Фанатам Ведьмака готовят невероятный сюрприз - что известно о новом проекте

Фанатов сериала из вселенной "Ведьмак" порадовали анонсом новостей. В будущем стриминговый сервис Netflix выпустит новый проект. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на сайт сервиса.

Согласно официальным деталями, проект получил название Blood Origin. Он станет приквелом к прошлогоднему сериала.

Blood Origin будет состоять из шести эпизодов, которые расскажут историю, которая произошла за 1 200 лет до появления главного героя — Геральта из Ривии.

Шоуранером выступит Лорен Хиссрич, под руководством которого создавали основной сериал. Создатель книжного вселенной, польский фантаст Анджей Сапковский, будет выступать в роли консультанта.

За анонсом от Netflix, сюжет нового минисериала будет строиться вокруг эпохи Сопряжения сфер. Этот магический катаклизм спровоцировал появление чудовищ в вымышленном мире. Именно это и вызвало в свою очередь возникновение ведьмаков, которые с монстрами боролись.

Следует заметить, в течение последних лет вселенная "Ведьмака" находится в котором подъеме. Прежде всего это связано с выходом игры The Witcher 3: Wild Hunt, которая за последние 5 лет побила несколько рекордов. С ее популярностью даже связан интересный казус — многие геймеры считали сериал с Генри Кавиллом экранизацией именно игры, а вот про старую книжную серию даже не слышали.

Как сообщал ONINE.UA, сериал "Игра престолов" завершился раньше, чем была дописана его книжная основа за авторством Джорджа Мартина. Сейчас писатель поделился некоторыми деталями этого процесса.

По словам Мартина, он не сможет выполнить свое предыдущее обещание — завершить финальную книгу серии "Песнь льда и пламени" до конца года. Он объяснил, почему так произошло.