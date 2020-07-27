Мир потрясла новая шокирующая правда о Instagram - это важно знать

Недавно пользователи социальных сетей заметили странную особенность приложения Instagram для iOS. Они утверждают, что это приложение использует камеру смартфона все время — даже тогда, когда владелец смартфона не снимает фото или видео. Первым такую "неприятную" особенность нового приложения заметил пользователь Twitter под ником KevDoy. Он говорит, что проблема касается версии iOS 14 Beta благодаря новой функции, которая отражает специальный индикатор в углу экрана, когда какое-либо приложение получает доступ к камере или микрофону. KevDoy обратил внимание, что индикатор горит при прокрутки ленты Instagram, когда в приложение не должно использовать камеру и микрофон телефона, передает ONLINE.UA.
По словам представителей соцсети, это баг, который исправят в ближайшее время.
"Мы получаем доступ к камере только в тех случаях, когда вы этого требуете. Например, когда переходите из ленты в "Камеру". Мы нашли и исправляем этот баг в iOS 14 Beta, который ошибочно сигнализирует о том, что используется камера. У нас имеет к ней доступа и никакого скрытого контента мы не снимаем", — подчеркнул представитель Instagram.
Стоит напомнить о том, в 2019 году разработчики Facebook исправили похожую ошибку в приложении для iOS, которая активировала камеры устройств в фоновом режиме без ведома пользователей.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 27 июля стало известно, что украинские граждане смогут получать официальные электронные почты вместе с паспортами. Стоит обратить внимание на то, что письма, отправленные на этот адрес, можно считать официально врученными. Это отмечается в соответствующем законопроекте №3860, который зарегистрирован в украинском парламенте.