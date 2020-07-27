Мир потрясла новая шокирующая правда о Instagram - это важно знать

Недавно пользователи социальных сетей заметили странную особенность приложения Instagram для iOS. Они утверждают, что это приложение использует камеру смартфона все время — даже тогда, когда владелец смартфона не снимает фото или видео. Первым такую "неприятную" особенность нового приложения заметил пользователь Twitter под ником KevDoy. Он говорит, что проблема касается версии iOS 14 Beta благодаря новой функции, которая отражает специальный индикатор в углу экрана, когда какое-либо приложение получает доступ к камере или микрофону. KevDoy обратил внимание, что индикатор горит при прокрутки ленты Instagram, когда в приложение не должно использовать камеру и микрофон телефона, передает ONLINE.UA.

По словам представителей соцсети, это баг, который исправят в ближайшее время.