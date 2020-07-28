Требуем уволить: Верховную Раду всколыхнул новый громкий скандал

Украинский парламент, кажется, ни дня не может прожить без громкого скандала. На этот раз стало известно, что народные избранники уже зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности главы Минздрава. Стоит обратить внимание на то, что подписи под проектом постановления об увольнении Степанова поставили 96 народных депутатов почти из всех фракций парламента. Что важно понимать, постановление № 3938 зарегистрировали 27 июля. Сейчас его передали на рассмотрение руководству ВРУ. Народные избранники вспомнили о "непригодности к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность" Максима Степанова. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Рады.

Кроме того, депутаты утверждают, что под его руководством Минздрава не может остановить пандемию и даже костюмы для медиков закупило по завышенным вдвое ценам, а получила их наша страна с задержкой в несколько месяцев. По словам представителей "Голоса", из-за бездействия Степанова сорвали процесс закупки лекарств для тяжелобольных украинский. Так, ГП "Медзакупивли Украины" три месяца ожидало приказ Минздрава, который бы позволил им начать процесс.

"Большая часть госпрограмм не передана международным организациям, а это значит, что больные гепатитом, туберкулезом и другими заболевания просто будут умирать без лекарств", — говорят в "Голосе".

Народные избранники уверяют, что Степанов ставит под угрозу работу украинских больниц, атакуя руководство Национальной службы здоровья Украины.

"В частности, в июне министр без конкурса хотел сменить главу НСЗУ, а на прошлой неделе на рассмотрение Кабмина пытались вынести решение об увольнении нынешней руководительницы НСЗУ Оксаны Мовчан и еще одного топ-менеджера ведомства — Натальи Рябцев", — жалуются депутаты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что заместитель Максима Степанова, Виктор Ляшко, безотлагательно обратился ко всем украинцам и отметил, что с 1 августа адаптивный карантин в Украине позволит усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах области, если через именно в них ухудшится ситуация с коронавирусм.