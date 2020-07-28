Я готов: Илон Маск ответил на угрозы Джонни Деппа

Весь мир внимательно наблюдает за самым громким скандалом 2020 года — судебной волокитой между звездными экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. СМИ регулярно публикуют шокирующие подробности отношений актрисы не только с бывшим мужем, но и с известным бизнесменом Илоном Маск. Что интересно, после измен своей любимой Депп угрожал отрезать гениталии основателю SpaceX, однако тот заявил, что хочет выяснять конфликты на ринге. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Mirror.

"В порыве злости Джонни Депп угрожал любовнику Эмбер Херд. Маск публично ответил актеру и еще раз заверил, что его отношения с экс-супругой голливудской звезды начались после скандального разрыва пары", — пишет издание.

Стоит обратить внимание на то, что во время одного из заседаний в суде зачитали переписку Джонни Деппа с другом Букером Кристианом Карино. В сообщении легендарный актер признался, что готов отрезать гениталии Маску из-за романа с его женой, чтобы показать обратную сторону вещей. После того, как известный изобретатель узнал об угрозах Деппа, в одном из интервью он дал резкий ответ.

"Если Джонни захочет драться на ринге, просто дайте мне знать — я готов", — бесстрашно ответил Маск.

По словам американского бизнесмена, все обвинения Джонни Деппа — клевета, ведь его роман с Эмбер Герд завязался после развода супругов. Секс втроем, участницей которого была и Кара Делевинь, Маск также упорно отрицает.

"У меня точно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни", — отметил изобретатель.

Стоит напомнить, что скандальный развода Джонни Деппа и Эмбер Герд уже более трех лет остается одним из самых громких разрывов в шоубизнесе. Во время судебных заседаний фигурируют имена и других звезд — актера Джеймса Франко и модели Кары Делевинь, однако больше всего досталось именно бизнесмену Илону Маску.