Потап рассказал об ужасной трагедии в жизни Насти Каменских

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, который выступает под псевдонимом Потап, решился на неожиданное признание — он рассказал о смертельном ДТП, в которое попала его жена — талантливая певица Настя Каменских. Об этом артист рассказал во время YouTube-программы украинской журналистки и телеведущей Маши Ефросининой "Экзамен", передает ONLINE.UA.
Потапенко впервые публично решился рассказать об ужасном инциденте в жизни своей возлюбленной, который произошел много лет назад, когда Настя Каменских только начинала свою карьеру и еще не встречалась со своим будущим мужем. По словам рэпера, певица вместе со своим бывшим парнем Владимиром Дятловым и его семьей ехала из Николаева в Киев. Автомобиль попал в аварию и перевернулся восемь раз. В ДТП погибли родители Дятлова, а Каменских выбила головой лобовое стекло, вылетев из машины. В ДТП Каменских повредила ногу и даже голову. Потап уточнил, что эта ужасная трагедия произошла накануне съемки первого клипа дуэта Потап и Настя. Вероятно речь идет о ролике "Без любви", который вышел в 2006 году.
Впоследствии Настя Каменских написала написала песню "Ты ушла" о всех, кого потеряла в этой аварии. По словам самого Потапа, именно в этот момент судьба певицы и ее отношение к жизни сильно изменились, поскольку она начала ценить каждое мгновение и никогда больше не обращала внимание на замечания и критику хейтеров.
В сети уже активно комментируют откровенное признание Потапа.
"Как много мы не знаем о наших любимых артистах; Настя — молодец! Она смогла это пережить и доказать всем, что даже после самой темной ночи наступает прекрасный рассвет; трудно поверить, что она столько пережила; Ангел-хранитель ее спас; ужасная история.. . очень жаль родителей ее бывшего парня", — пишут фанаты звездной пары.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что фанаты спорят из-за нового видео Тины Кароль без макияжа.