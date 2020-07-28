Потап рассказал об ужасной трагедии в жизни Насти Каменских

Потапенко впервые публично решился рассказать об ужасном инциденте в жизни своей возлюбленной, который произошел много лет назад, когда Настя Каменских только начинала свою карьеру и еще не встречалась со своим будущим мужем.

По словам рэпера, певица вместе со своим бывшим парнем Владимиром Дятловым и его семьей ехала из Николаева в Киев.

Автомобиль попал в аварию и перевернулся восемь раз.

В ДТП погибли родители Дятлова, а Каменских выбила головой лобовое стекло, вылетев из машины.

В ДТП Каменских повредила ногу и даже голову.

Потап уточнил, что эта ужасная трагедия произошла накануне съемки первого клипа дуэта Потап и Настя.

Вероятно речь идет о ролике "Без любви", который вышел в 2006 году.