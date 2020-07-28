Вытерли ноги - ультрас "Динамо" выступили с громкими требованиями

Фанаты киевского клуба "Динамо" утверждают, что команда под тренерством Мирча Луческу никто не поддержит. Они выступили с громкими требованиями в адрес руководства клуба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Трибуну".

Согласно заявлению представителя ультрас Алексея "Декстера", фанаты в то же время не считают хорошим шагом бойкотирование матчей.

"За такое "Динамо" никто не будет болеть. Бойкотирование матчей — не совсем правильный вариант в сложившейся ситуации. Но мы выскажем свою точку зрения. Она заключается в том, что руководство клуба должно измениться. Речь не о Мирче Луческу, а о руководителях "Динамо", — пояснил он.

Фанат обратил внимание на поведение президента клуба Игоря Суркиса, который позволяет себя любые решения, объясняя это вложением собственных денег.

"Об всех болельщиков вытерли ноги. Какими бы не были результаты, даже если Луческу выведет "Динамо" в ЛЧ или добьется каких-то успехов — это все равно будет восприниматься, как об нас вытерли ноги. Все. Иначе никак", — добавил "Декстер".

Он отметил, что Луческу должен уйти в отставку с поста главного тренера "Динамо".

Решение о приглашении румынского специалиста стало известно в конце июля. Бывший тренер "Шахтера" согласовал контракт на два года с правом на годовое продление.

Назначение возмутило фанатов киевского клуба. Также в адрес Луческу звучала жесткая критика со стороны его бывших соратников, с которыми тот сотрудничал в донецкой команде.

Как сообщал ONLINE.UA, через несколько дней после назначения Мирча Луческу на должность главного тренера "Динамо" появилась информация о его отставке. На следующий день, 28 июля, представители клуба поставили точку в этой проблеме. Подробности официального заявления — по ссылке.