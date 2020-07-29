Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

Иногда люди думают, что имеют какую-то особенную власть над Водолеями. Это не так. больше всего люди обижаются на Водолеев за то, что те не могут и не хотят соответствовать их личным ожиданиям. если Водолей ведёт себя, как ребёнок, значит он счастлив. истинному Водолею свойственна какая-то... инопланетная интеллигентность. водолеи не удивляются чьим-то странностям... Они и свои-то не всегда объяснить могут. реальность женщин-Водолеев такова, что не столько важно наличие мужчины рядом, сколько отсутствие идиота, который тянет из тебя все жизненные силы. Водолеи, когда рушатся все их планы улыбаются, выглядят отлично и знают, что если не получилось так, как им сейчас было нужно, значит позже будет ещё лучше!

Дева — это не соотношение веса и роста, — это соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе. Девы быстро устают быть сильными женщинами, устают "понимать", "входить в положение", "прощать". Девы иной раз просто ненавидят себя за то, что все воспринимают близко к сердцу.

Близнецы очень любят всех, кто хорошо к ним относится. Даже если Близнецы не часто с вами разговаривают не думайте, что они вас не ценят. Близнецы не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Они орешек, который не всем по зубам! девиз Близнецов: если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно!

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынешняя диета может быть минимально диетичной. Благоприятное время для того, чтобы полакомиться маринованными грибочками, копченым мясом, колбасой твердого копчения, перченым салом и тому подобными тяжелыми для желудка продуктами. Усугубить все это можно раками, сваренными в пиве, и кальмарами с корейской морковкой.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто угодить вам, ибо вы будете довольно прихотливы и капризны в ваших желаниях. Может быть, не стоит так злоупотреблять его благородством и желанием вам помочь? Эти качества имеют свойство рано или поздно заканчиваться...

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня кофеин будет особенно вреден для вашего здоровья, поэтому ни кофе, ни иные бодрящие напитки вам употреблять не рекомендуется категорически.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Вам не хватает остроты жизненных ощущений, тянет на подвиги или просто страдаете от того, что вам негде проявить себя? Не стоит из-за этого портить свои нервы, лучше старайтесь просто совершать побольше разных добрых и дел и всегда помнить о том, что даже подъём с утра пораньше — это уже подвиг.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынешний вечер идеально подходит для того, чтобы заглянуть в ближайший ресторан. При условии, что он вам по средствам, разумеется. Заглядывать туда любой ценой все же не стоит. По крайней мере, сегодня. Да, и не забывайте, пожалуйста, что Макдональдсы и им подобные Ростиксы ресторанами можно не считать.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы, вероятно, захотите разорваться на две части. У вас есть постоянный партнёр, однако на улице или в магазине вы можете увидеть того, кто не оставит вас равнодушным. Неожиданно может вспыхнуть чувство сильной влюблённости. Наш совет — выкиньте это из головы. Ваш партнёр подходит вам как нельзя лучше.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете коллектором информации. Убедитесь в отсутствии утечки — тщательно сохраненная и впоследствии обработанная, эта информация здорово облегчит вам жизнь.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня у вас могут возникнуть недоразумения во время общения с начальством. Постарайтесь их преодолеть. Помните о том, что шеф — тоже живой человек со своими пристрастиями, желаниями и мечтами. И, главное, слабостями, на которые вы можете рассчитывать в этот день.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Тельцам давно пора обратить наиболее пристальное внимание на состояние дыхательных путей. Несколько специальных процедур или хотя бы консультация специалиста будут более чем кстати.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций. Возможно, их лучше вовсе не осуществлять. Назавтра вы сможете найти этим же деньгам куда лучшее применение.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В эту ночь Близнецы могут стать жертвами бессонницы. Перспектива проснуться утром разбитым и не отдохнувшим вряд ли вас прельщает — быть может, что помочь себе уснуть нужно применить не только пересчет овец?

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы поймете, что несколько безответственно относитесь к вашей личной жизни, и даже захотите что-то в этом изменить. Однако вряд ли изменения пойдут вам на пользу, если вы не обсудите это предварительно с вашим любимым человеком. Спросите у него совета — лишним не будет!

Кулинарный гороскоп для Близнецов

В вашем сегодняшнем расписании помимо обеда обязательно должны присутствовать завтрак и ужин. Также весьма желательно не упускать возможность время от времени выпить чаю или кофе. Чего делать ни в коем случае не следует — так это отказывать себе в этих простых и естественных удовольствиях. Даже если вам будет казаться, что на них вполне можно сэкономить время.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете совершенно уверены в правильности и действенности придуманных вами рационализаторских решений. Вот только воплотить их в жизнь получится не так скоро и не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому звезды рекомендуют все тщательнейшим образом записывать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня ваш любимый человек окажет вам особое доверие, да такое, что вы будете польщены и испуганы одновременно: вы и не думали, что вас считают настолько близким человеком. Постарайтесь всё это оправдать, иначе удивление подобного рода будет последним в ваших отношениях.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день вам не стоит жаловаться на самочувствие окружающим — вас тут же убедят, что дело плохо. Даже если вы не поверите, ситуацию это точно не улучшит. Хочется поговорить — добро пожаловать к специалисту.

Кулинарный гороскоп для Раков

Хороший день для того, чтобы порадовать вкусовые рецепторы изысканным десертом. Причем решения несложные не подойдут, сколь бы ни был вкусен простенький фруктовый салат или готовое мороженое, лакомиться лучше тортом, для приготовления которого потребовался много часовой труд многих кондитеров, масса взбитых сливок, шоколада, корицы и непременно — некоторое количество коньяка, рома или ликера.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня звезды обещают вам непростой день, который окончится непростым вечером и довольно сложной ночью. Постарайтесь получить от сложившейся ситуации максимум пользы и еще больше удовольствия, иначе вам будет совсем грустно вспоминать этот день.

Общий гороскоп для Раков

Будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему к нему у окружающих складывается именно такое отношение. Вы как человек сторонний и заинтересованный вполне в силах ему всё это объяснить, причём максимально доступно, корректно и не слишком обидно.

Бизнес-гороскоп для Львов

нынче вам придется поломать голову над проблемой выбора. С одной стороны будет возможность понятная, но не блестящая, с другой — потенциально великолепная, но не исключено, что обманчивая. Светила от рекомендаций воздерживаются, думать придется самому.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день Львам ни в коем случае не стоит забывать о благотворном влиянии позитивных эмоций на организм. Поэтому, может быть, стоит задуматься не только о покупке лекарств, но и об организации радостных событий?

Кулинарный гороскоп для Львов

Ваши мысли будут заняты чем-то к пище ни малейшего отношения не имеющим, в результате чего, получив заказ, вы можете сильно удивиться принесенному блюду. Отвлекитесь от мечтаний и произнесите четко, чего вы хотите. Иначе есть вам суп из щупалец осьминога вместо борща со сметаной, как пить дать. Может, оно было бы и неплохо, но этот день для неожиданностей не слишком удачен.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Если вы хотите действительно хорошо покушать сегодня, приготовьтесь ждать. Именно это занятие нынче представляется наиболее проблематичным, поскольку вас будет снедать редкостное нетерпение, да и времени может оказаться в обрез. Что ж, заказывайте жареную рыбу, она готовится быстро. И бифштекс с кровью — тоже не слишком затратное по времени блюдо.

Любовный гороскоп для Дев

Вы пытаетесь спрятаться от проблем, не видеть их, переждать. В результате, весь груз ответственности ложится на вашу половинку. А вы уверены в том, что ей легко его тащить в одиночку? И что ей это нравится? Ее скандал может стать еще одной проблемой — и решать ее придется именно вам.

Общий гороскоп для Дев

Не бойтесь сообщить о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете (это касается любого вида чувств). Сегодня как раз тот день, когда это следует сделать.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня хороший день для расширения связей за рубежом. Пора начинать программу экспансии своего я на мировой рынок, а для этого вам необходимо заручиться поддержкой ряда персон, которым вы можете быть интересны. Придется много общаться.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче вам, скорее всего, придется рассчитывать на свои собственные силы, поэтому, прежде чем принять решение, взвесьте все "за" и "против", иначе ваши действия могут не принести желаемых результатов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам захочется быть мягким, домашним и уютным. А значит, и от вашего любимого человека будет требоваться в той или иной степени то же самое. Если ему такой план действий не понравится, придется вам отдуваться за двоих. Впрочем, кто может устоять против мягких свежих булочек и маленького ночника?

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вам улыбается фортуна, поэтому вы можете без особой опаски идти на рискованные предприятия, а также испытать свою удачу и в буквальном смысле, например, проведя вечер, играя в азартные игры. Только держите себя в руках в любом случае. И старайтесь контролировать ситуацию.

Кулинарный гороскоп для Весов

Если вы сумеете вспомнить, что хворост — это не только то, чем топят костер, но и весьма вкусное лакомство, немедленно отправляйтесь на его поиски. И постарайтесь завершить их до полудня. Чтобы, если не сумеете найти, осталось немного времени на то, чтобы попытаться приготовить это блюдо самостоятельно. Главное — масла не жалеть.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня Весам стоит нагрузить себя небольшим количеством физических упражнений и по возможности чередовать их с интенсивной умственной деятельностью — так вы сможете наилучшим образом добиться успеха во всех отраслях.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам лучше есть то и только то, что желает ваш собственный родной организм. И, соответственно, по этой причине неплохо бы тщательно прислушиваться к его голосу (пожалуй, его можно назвать внутренним). Ежели голос потребует картофельной запеканки — почему бы и нет? Ведь ее, в конце концов, не так уж и сложно найти. Ну а если какое-нибудь пирожное типа Эклера? Да, конечно, от него вы немного потолстеете, но сегодня вполне можете себе это позволить.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день ясно покажет, как дальше будут развиваться ваши отношения. Любая ссора сегодня приведёт к обилию ссор в будущем. Поэтому не лучше ли сегодняшний день сделать радостным и романтичным, во всем потакать своей половинке, не раздражать её?

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодняшний день светила рекомендуют провести в теплой компании на свежем воздухе. Скорпионам пойдут на пользу любые спортивные мероприятия, особенно из числа поддерживающих командный дух.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня у вас на службе тишь да гладь, даже удивительно, что такое случается! Правда, ваш уровень доходов слегка вас огорчит, поэтому введите режим экономии, так вы снизите затраты. Скоро ожидается прибыльная сделка, и вы сможете легко вернуть себе денежную стабильность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Не стоит особо утруждать себя проблемой выбора сладких составляющих сегодняшнего стола. Ибо вряд ли кто из присутствующих сможет столь точно рассчитать свои силы и дожить до рюмки чая. Лучше переключите свое внимание на закуски. От их выбора во многом будет зависеть настроение присутствующих. А что может быть важнее?

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Отличный день, чтобы пойти в тренажерный зал и хотя бы полчасика посвятить накачиванию пресса и мышц спины, если к тому нет никаких противопоказаний. Эти группы мышц в ближайшем времени вам пригодятся.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы только ближе к ночи сможете уделить вашему любимому человеку достаточное ему количество внимания. До того сей процесс будет для вас неуместным, проблематичным, затруднительным, а потому — совершенно бессмысленным. Что вашу половинку, кстати, может весьма обидеть.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день принесет понимание своих ошибок, однако, умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня у вас явно будет слегка авантюрный настрой, благодаря которому вы сможете совершить то, что уже давно планировали. Не бойтесь делать решительные шаги навстречу будущему и принимать спонтанные решения: сейчас у вас есть всё, чтобы одержать победу на всех фронтах.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

На службе сейчас намечается настоящий аврал, вам даже некогда будет перекусить, столько дел сразу навалится на ваши бедные плечи. Соберите в кулак всю силу воли, какая только у вас есть, для решающего броска. Скоро та уйма обязанностей, под которой вы погрязли исчезнет, и у вас будет возможность отдохнуть.

Любовный гороскоп для Козерогов

Будьте внимательны к мелочам! Именно они сегодня как никогда помогут вам понять вашего любимого человека и даже полюбить его еще больше. Вспомните детективы, которые читали в детстве и не только, и почувствуйте себя Шерлоком Холмсом, Мисс Марпл, Настей Каменской или Дашей Васильевой — кто больше нравится.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче Козерогам стоит особенно беречь свое зрение, так как нагрузка на глаза в последнее время была весьма значительной, а накопившаяся усталость может стать причиной ухудшения зрения.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Скорее всего, если, конечно, звезды не ошибаются, с утра день не заладится. И переломить ситуацию в лучшую сторону можно будет лишь одним-единственным способом — с помощью высококлассного, но умеренно питательного обеда. Так что придется собрать волю в кулак и отправиться на его поиски. Можно — прямо с утра. Очень неплохо подойдут блюда вегетарианской кухни, так что можно сосредоточить поиски именно в этом направлении.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Ваши планы на сегодняшний день могут поколебаться под давлением внешних сил. Придется побороться, если вы все-таки хотите претворить их в жизнь.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам будет особо неполезно поддаваться какому бы то ни было искушению. Ожидания ваши наверняка будет обмануты — а что может быть вреднее обманутых ожиданий? Пожалуй, только коктейль из водки с портвейном. Так что кушайте рекомендованную на тот день рыбу (предпочтительно леща, карпа или жереха) и не соглашайтесь на заманчивые предложения отведать чего-то исключительного.

Любовный гороскоп для Водолеев

Включите негромкую музыку, выключите свет и пригласите вашу половинку на романтический танец вашей любви. Даже если она будет в тапочках и халате, да и на вас парадных вещей наблюдаться не будет, всё равно в эти минуты вы будете самыми счастливыми и красивыми из миллионов других пар.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сейчас вы слишком переутомились, чтобы адекватно воспринимать происходящее. Именно поэтому многие проблемы кажутся вам гораздо более существенными, чем они есть на самом деле. Хуже того, вы можете придумать себе новые. Лучше проведите день перед телевизором.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня хороший день для любых силовых тренировок, а также упражнений на выносливость. Попробуйте устроить своему телу проверку, встряхнитесь — так вы сможете увидеть, над чем вам следовало бы ещё, как следует, поработать.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 29 июля 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче старайтесь не допустить раздражения слизистой желудка. Откажитесь от всего слишком острого, соленого, едкого и поосторожнее с лекарствами. Если не принимать их никак нельзя, постарайтесь запивать их целым стаканом воды.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодняшний день должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вашему любимому человеку будет очень нужен ваш совет. Однако над этим советом мудрствовать лукаво не нужно: чем более спонтанным он будет, тем больше пользы принесет и вам, и ему. Пусть первое, что придет вам в голову, и будет самым правильным, единственно правильным.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам придется целый день заниматься совершенно бесполезными, на ваш взгляд, делами. Например, систематизировать важные бумаги, которые лишь замедляют процесс зарабатывания денег или же перекладывать какие-то продукты труда вашей фирмы с места на место.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынче главой вашего стола должен стать картофель. При некотором желании и известной фантазии, эта рекомендация не ограничит для вас выбор картошкой жареной, вареной и картофельным пюре. Стоит помнить о том, что картошку также можно запечь на костре или в духовке (смотря что будет под рукой), приготовить в сливках с перцем — в виде гратена, или под соусом из оливкового масла и лука, сделав картофель лионез, и так далее.