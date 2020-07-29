Чуда не будет - в ЕС шокировали прогнозом о вакцине против коронавируса

Процесс разработки вакцины против коронавируса
По словам руководителя Министерства образования и научных исследований Аньи Карликцек, полноценная вакцина появится примерно в середине 2021 года.
"Ученые работают с необычайной скоростью, однако в таких сложных проєктах всегда вероятные шаги в обратном направлении. Нам не стоит ждать на чудо. Нужно, как и ранее, исходить из того, что для широких слоев населения вакцина будет готова минимум в середине следующего года", — считает министерка.
Карликцек обратила внимание, что сейчас три немецкие компании имеют значительный прогресс в разработке вакцины. Две из них уже перешли к клиническим испытаниям, а одна начнет эту стадию на следующей неделе.
Она подчеркнула, иметь действенный препарат — это одно, в то время как миру необходим "безопасный препарат, который будет соответствовать ожиданиям населения".
Напомним, Германия вместе с Южной Кореей стала одним из успешных примеров борьбы против коронавирус. От начала эпидемии там обнаружили 206 926 инфицированных. Количество смертей достигло 9 128.
В течение мая и июня в стране зафиксировали существенное падение темпов эпидемии. В конце июля, на фоне предупреждений европейских политиков о второй волне, распространение
Как сообщал ONLINE.UA, американские власти накануне договорилась о первой сделке по приобретению вакцины против коронавирус