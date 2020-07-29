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Чуда не будет - в ЕС шокировали прогнозом о вакцине против коронавируса

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Чуда не будет - в ЕС шокировали прогнозом о вакцине против коронавируса Медицина (фото — flickr.com)

Процесс разработки вакцины против коронавируса COVID-19 активно продолжается. В то же время представители федерального правительства Германии предупредили, что завершатся эти проекты не так уж и быстро. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление одного из министров.

По словам руководителя Министерства образования и научных исследований Аньи Карликцек, полноценная вакцина появится примерно в середине 2021 года.

"Ученые работают с необычайной скоростью, однако в таких сложных проєктах всегда вероятные шаги в обратном направлении. Нам не стоит ждать на чудо. Нужно, как и ранее, исходить из того, что для широких слоев населения вакцина будет готова минимум в середине следующего года", — считает министерка.

Карликцек обратила внимание, что сейчас три немецкие компании имеют значительный прогресс в разработке вакцины. Две из них уже перешли к клиническим испытаниям, а одна начнет эту стадию на следующей неделе.

Она подчеркнула, иметь действенный препарат — это одно, в то время как миру необходим "безопасный препарат, который будет соответствовать ожиданиям населения".

Напомним, Германия вместе с Южной Кореей стала одним из успешных примеров борьбы против коронавирус. От начала эпидемии там обнаружили 206 926 инфицированных. Количество смертей достигло 9 128.

В течение мая и июня в стране зафиксировали существенное падение темпов эпидемии. В конце июля, на фоне предупреждений европейских политиков о второй волне, распространение COVID-19 в ФРГ незначительно выросло.

Как сообщал ONLINE.UA, американские власти накануне договорилась о первой сделке по приобретению вакцины против коронавирус COVID-19. В документах указана цена за одну единицу препарата. Специалисты обратили внимание, что показатель не превышает цену на препараты от традиционного гриппа.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, вакцина, розробка, наука, медицина, пандемия, Германия
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