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Месси получил первое место в антирейтинге футболистов - ошеломительная статистика

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Месси получил первое место в антирейтинге футболистов - ошеломительная статистика Ліонель Мессі (фото — скриншот)

Аргентинская звезда футбола Лионель Месси занял первое место в новом антирейтинга Transfermarkt. Эксперты назвали его игроком с наибольшим количеством невыполненных пенальти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на статистику спортивного издания.

Согласно обнародованным данным, за последние 20 лет форвард "Барселоны" не забил 22 пенальти. следующими в списке оказались Франческо Тотти, бывший капитан "Ромы", с 18 ошибками, а также извечный конкурент аргентинца — Лионель Месси из "Ювентуса", который забил 18 мячей.

Интересно, что одновременно с этим португальский футболист занял первую строчку рейтинга лучших пеналістів XXI столетия. С 2000 года тот отличился 114 11-метровыми голами.

Вторую строчку лучших снова обнял Тотти из "Ромы", который забил 75 пенальти. Следующий в рейтинге — аргентинец Месси. Он также забил за карьеру 75 пенальти, поэтому, вероятно, вскоре перейдет на позицию выше — его итальянский коллега уже завершил карьеру.

Следует напомнить, Transfermarkt также обнародовал интересную статистику относительно общей эффективности футболистов. В нее внесли голы и результативные передачи мяча. В этом рейтинге Месси "отыгрался" на всех своих конкурентах:

  • Лионель Месси – 1014 голевых действий (699 голов, 315 ассистов в 861 матче)
  • Криштиану Роналду – 985 голевых действий (727 голов, 258 ассистов за 1004 матче)
  • Златан Ибрагимович – 717 голевых действий (512 голов, 196 ассистов за 860 матчей)
  • Луис Суарес – 714 голевых действий (459 голов, 255 асисты в 713 матчах)
  • Роберт Левандовский – 600 голевых действий (466 голов, 134 асисты в 698 матчах)
  • Тьерри Анри – 559 голевых действий (369 голов, 190 ассистов в 716 матчах)
  • Серхио Агуэро – 545 голевых действий (414 голов, 131 асист в 733 матчах)
  • Уэйн Руни – 543 голевые действия (364 гола, 179 асистсів в 864 матчах)
  • Самюэль Это’о – 524 голевые действия (408 голов, 116 ассистов в 805 матчах)
  • Карим Бензема – 513 голевых действий (337 голов, 176 ассистов в 735 матчах)

Как сообщал ONLINE.UA, назначение Мирча Луческу главным тренером в "Динамо" вызвало скандал. Фанаты киевского клуба утверждают, что команду никто не поддержит. Они выступили с громкими требованиями

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Барселона, Аргентина, Лионель Месси, пенальти
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