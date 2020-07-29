Психологи назвали главный залог счастливых отношений

Психологи из Канады пришли к выводу, что характер партнеров в отношениях не так важен, как сами отношения. По словам экспертов, хорошие отношения — это прежде всего общее представление о характере отношений, которые хотят построить их участники. С таким неожиданным заявлением ученые выступили после того, как изучили опыт более 11 тыс пар и проанализировали более 40 исследований на эту тему. Они также обратили внимание на то, что в первые месяцы знакомства удовлетворенность от отношений зависит только на 19% от заявленных психологических черт партнера и на 45% — от совпадения представлений об отношениях. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Inverse.

Специалисты уверяют, что впоследствии личность партнера может влиять на удовлетворенность от отношений менее чем на 5%.

"Человек, которого вы выбираете, не так важен, как отношения, которые строите. Динамика отношений, которые вы строите вместе с кем-то — общие нормы, понятные только вам шутки, общий опыт — намного превосходят отдельные характеристики личностей, участвующих в этих отношениях", — объясняют авторы работы.

По их словам, исследования подробно рассмотрело отдельные составляющие романтических отношений: личные характеристики партнеров и характеристики отношений. Личные — это доход, возраст или эмпатия. К характеристикам отношений отнесли страсть, сексуальную удовлетворенность партнеров. По мнению ученых, во всех парах эти категории смешанные, но не все они равноценны. Опрос показал, что важнейшая из индивидуальных характеристик — это удовлетворенность жизнью.

"К важнейшим характеристикам отношений относятся: желание партнера сделать отношения постоянными; благодарность за партнера; сексуальное удовлетворение и забота о сексуальном удовольствии партнера", — говорится в сообщении издания.

Психологи отмечают, что счастливые отношения — это не поиск идеального партнера или его замена, а строительство самих отношений — создание условий, которые позволят этим отношениям процветать.

Ранее ONLINE.UA рассказывал, как первая любовь влияет на судьбу человека и его мировосприятие.