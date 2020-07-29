Еще одна страна усомнилась в усилении санкций против РФ - что происходит

Власти Венгрии выступили с неожиданным заявлением — они заявили, что поддержат ужесточение санкций против России за ее агрессию против Украины, однако есть одно условие. Официальный Будапешт хочет видеть, что эти санкции действительно будут создавать проблемы для России. Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто обратил внимание на то, что это касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая является достаточно открытой и четкой, и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также введении санкций против Российской Федерации для того, чтобы прекратить такие действия, которые начались в 2014 году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



Журналисты поинтересовались у посла, готова ли Венгрия поддержать идею усиления санкций против РФ за нарушение ею норм международного права. Ийдярто обратил внимание на то, что если есть необходимость для дальнейших шагов, страна также их поддержит, однако, по его словам, иногда необходимо обсуждать, помогает ли это Украине и действительно ли создает какие-то проблемы для команды главы Кремля Владимира Путина.

"Мы по-прежнему поддерживаем решение в ЕС по санкциям, и мы считаем, что если есть необходимость для дальнейших шагов, мы также их поддержим. Время от времени появляется вопрос, помогает ли санкционная политика предотвратить такие ситуации, имеет ли она влияние на страну, против которой вводятся санкции. Но это в большей степени политические и теоретические дискуссии. Общий итог таков, что Венгрия поддерживает политику санкций, однако порой мы также должны обсуждать, помогает ли это Украине и действительно создает ли какие-то проблемы для Российской Федерации", — подчеркнул Иштван Ийдярто.

Кроме того, он отметил, что Венгрия пытается продолжать диалог с российскими властями, "объясняя им украинскую ситуацию, отмечая, что очень важно иметь мир и стабильность в регионе".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда главы Кремля Владимира Путина подготовила новый неприятный сюрприз для Украины.