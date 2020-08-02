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Netflix снимает первый фильм в Украине - новые подробности поражают

Культура | Читати новину українською
Netflix снимает первый фильм в Украине - новые подробности поражают Фото — flickr.com

Всемирно известная стримингова платформа Netflix планирует впервые снять фильм в Украине, а в столицу смогут приехать голливудские актеры Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Эту информацию уже подтвердил глава Министерства культуры Александр Ткаченко — стоит обратить внимание на то, что он даже встретился со съемочной командой проекта и поделился первыми деталями фильма от Netflix. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра в социальных сетях.

Согласно предварительным данным, комедийный боевик выйдет в прокат под названием The Last Mercenary ("Последний наемник"). Лента расскажет зрителям о политических интригах на государственном уровне и курьезах, которые происходят в погоне за властью. Известно, что в проекте примут участие актер Жан-Клод Ван Дамм и французский комик Албан Иванов. Звезда Голливуда сыграет бывшего агента спецслужб, который вынужден приехать во Францию, поскольку его сына обвиняют в торговле оружием и наркотиками. 

"Это очень захватывающий проект, который позволяет мне поработать в новом жанре. Я всегда был фанатом Жана-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему буду воспринимать такие боевики. Сценарий объединяет все эти элементы очень удачно: прекрасная история с эмоциями, большим количеством экшна и юмора" , — поделился своими первыми впечатлениями Ван Дамм. 

Кроме того, отмечается, что экранизирует историю режиссер Дэвид Шарон. В фильме снимутся такие актеры:

  • Ван Дамм
  • Албан Иванов
  • Асса Силла
  • Самир Декацца

Стоит обратить внимание на то, что часть ленты снимут в Киеве. Кроме этого, еще одна площадка развернута во Франции, где будут проходить главные события фильма Netflix. Министр культуры отметил, что съемки уже стартовали и продлятся до осени. 

"Ну что, теперь у украинцев есть еще больше поводов оформить подписку на сервис. Интересно же посмотреть, как Украина превратится в Францию. А мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла. Готовы встречать зарубежных кинопродюсеров!" — отметил Александр Ткаченко. 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что адвокаты легендарного актера Джонни Деппа опубликовали пикантную информацию, которая шокировала миллионную армию фанатов звезды.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Netflix, Украина, кино, фильмы, Голливуд, новинки кіно, Жан-Клод Ван Дам, Албан Иванов, культура, новости шоубизнеса
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