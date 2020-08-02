Netflix снимает первый фильм в Украине - новые подробности поражают

Всемирно известная стримингова платформа Netflix планирует впервые снять фильм в Украине, а в столицу смогут приехать голливудские актеры Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Эту информацию уже подтвердил глава Министерства культуры Александр Ткаченко — стоит обратить внимание на то, что он даже встретился со съемочной командой проекта и поделился первыми деталями фильма от Netflix. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра в социальных сетях.

Согласно предварительным данным, комедийный боевик выйдет в прокат под названием The Last Mercenary ("Последний наемник"). Лента расскажет зрителям о политических интригах на государственном уровне и курьезах, которые происходят в погоне за властью. Известно, что в проекте примут участие актер Жан-Клод Ван Дамм и французский комик Албан Иванов. Звезда Голливуда сыграет бывшего агента спецслужб, который вынужден приехать во Францию, поскольку его сына обвиняют в торговле оружием и наркотиками. "Это очень захватывающий проект, который позволяет мне поработать в новом жанре. Я всегда был фанатом Жана-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему буду воспринимать такие боевики. Сценарий объединяет все эти элементы очень удачно: прекрасная история с эмоциями, большим количеством экшна и юмора" , — поделился своими первыми впечатлениями Ван Дамм. Кроме того, отмечается, что экранизирует историю режиссер Дэвид Шарон. В фильме снимутся такие актеры: Ван Дамм

Албан Иванов

Асса Силла

Самир Декацца

Стоит обратить внимание на то, что часть ленты снимут в Киеве. Кроме этого, еще одна площадка развернута во Франции, где будут проходить главные события фильма Netflix. Министр культуры отметил, что съемки уже стартовали и продлятся до осени.

"Ну что, теперь у украинцев есть еще больше поводов оформить подписку на сервис. Интересно же посмотреть, как Украина превратится в Францию. А мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла. Готовы встречать зарубежных кинопродюсеров!" — отметил Александр Ткаченко.

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