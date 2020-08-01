С Донбасса пришли неутешительные новости - ОБСЕ бьет тревогу

Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает внимательно следить за всеми действиями и провокациями пророссийских сил на Донбассе. Кроме фиксации стягивания нового тяжелого вооружения российских гибридных войск в ОРДЛО, СММ констатировала масштабное нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. За первые пять дней с начала перемирия, с 27 по 31 июля, было зафиксировано 123 нарушения. Наблюдатели обеспокоены обстановкой. Они подчеркивают, что неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Неутешительные новости с Донбасса сообщили и в пресс-центре штаба ООС. В сводке 1 августа говорится, что вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь, нарушая режим тишины, передает ONLINE.UA.

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня. В Донецкой области 30 июля камера СММ на шахте "Октябрьская" зафиксировала один снаряд в полете на расчетной дальности 0,1-2 км к западу. СММ видела колонну грузовиков с номерными знаками Российской Федерации в неконтролируемом городе Донецке", — указано в отчете СММ ОБСЕ.

Важно отметить, что по данным штаба ООС, накануне боевики устраивали наглые провокации в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Они стреляли с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В свою очередь подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

"Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", — говорится в сводке ООС.

Напомним, что с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Однако пророссийские силы сразу же его нарушили, в чем, по традиции, обвинили украинских воинов. При этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников убеждает, что обстрелы со стороны пророссийских боевиков после объявления режима перемирия на Донбассе являются случаями нарушения именно режима тишины, но не означают нарушение перемирия как такового.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ВСУ сделали неожиданное заявление о перемирии на Донбассе. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, несмотря на продолжающиеся обстрелы, назвал ситуацию вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня стабильной, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Обстрелы со стороны боевиков, по словам Хомчака, являются провокациями низкого уровня, которые оккупанты устраивают из-за неконтролируемых эмоций.