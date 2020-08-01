Было бы отлично - Трамп раскрыл подробности нового соглашения с Путиным

Американский глава Дональд Трамп раскрыл подробности нового соглашения с Россией относительно ядерного вооружения. После экстренных переговоров Вашингтона и Москвы, которые недавно состоялись в Вене, глава Белого дома сообщил, что работа по соглашению в сфере ядерного нераспространения продолжается, и США будут рады, если этот договор удастся заключить. Стоит обратить внимание на то, что Кремль также хочет более интенсивного диалога, но Китай по-прежнему отказывается принимать участие в переговорах, выставляя бескомпромиссные требования. Пекин настаивает, чтобы США сократили свой ядерный арсенал до уровня КНР, передает ONLINE.UA.

"Мы работаем сейчас с Россией над соглашением в сфере нераспространения, ядерным соглашением по нераспространению. Если мы достигнем чего-то подобного, было бы отлично", — прокомментировал Трамп переговоры по ядерному вопросу с Россией во время встречи с представителями властей штата Флорида.

При этом никаких подробностей по двусторонним переговорам с Москвой Трамп не сообщил. Глава Белого дома также не уточнил, когда состоится следующая встреча с представителями Кремля по этому вопросу.

Как известно, последние на данный момент переговоры между США и Россией по вопросам стратегической стабильности состоялись 22 июня в Вене. Представители Кремля и Белого дома обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

Что важно понимать, Китай на встречу не явился, несмотря на неоднократные приглашения Белого дома. Как известно, еще 2 недели назад представительница МИД КНР Хуа Чуньин предупредила международное сообщество, что КНР "не планирует участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с участием РФ и США". Официальный Пекин предполагает, что попыткой втянуть КНР в переговоры Белый дом "желает переложить ответственность на других" и отвлечь внимание от того факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю над вооружениями.

Стоит обратить внимание на то, что 2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил новые "Основы российской политики в области ядерного сдерживания". Известно, что в документе, среди прочего, прописаны условия применения ядерного оружия. Отмечается, что Россия может использовать ядерное сдерживание в случае угрозы агрессии против России при осуществлении потенциальным врагом конкретных действий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США больше не считают Россию своим основным соперником. Согласно последним данным, это место теперь занимает Китай.