Надо быть готовыми - украинцам сделали важное предупреждение

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет, в связи с чем Минздрав ухудшил эпидемический прогноз для страны. На сегодняшний день Украина уже движется по "желтому" сценарию распространения коронавирусной болезни. В ведомстве ожидают, что число летальных случаев может увеличиться до 4 тысяч. С таким предупреждением к украинцам обратился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 1 августа, который отметил, что во время эпидсезона гриппа и ОРВИ с октября по май в Украине будет циркулировать и коронавирус, к чему надо быть готовыми, передает ONLINE.UA.

"Самое тяжелое время для распространения вирусов — это, так называемый, "эпидемический период", который в Украине происходит с октября по май, и называется "эпидсезон гриппа и ОРВИ"... Поэтому, нам нужно серьезно относиться и быть готовыми к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь", — заявил Ляшко.

Чиновник подчеркнул, что еще месяц назад Украина шла по "зеленому" сценарию прогноза распространения коронавирусной болезни, но сейчас Минздрав сменил сценарий на "желтый". Ляшко добавил, что сегодня есть все основания для усиления карантина, но так как вся страна на карантине сидеть не может, то был введен адаптивный вариант и страну поделили на четыре зоны.

Важно отметить, что только за последние сутки в Украине зафиксировали 1172 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 71056 человек, из них 1709 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 39308 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 30039 украинцев продолжают болеть.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (281,5) Закарпатской (235,8) и Ивано-Франковской (210,9) областях. На стационарном лечении находится 4800 человек, из них 124 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18098 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 528 пациентов. Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях. Заболевание было подтверждено у 4998 детей и 8693 медиков, из них 6405 медработников выздоровели.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 августа Украина перешла на новую систему карантина. Ограничения усилили в городах и областях, которые попали в красную зону.