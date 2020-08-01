Какие сюрпризы готовит погода в конце лета - к чему готовиться украинцам

Последний летний месяц приготовил немало сюрпризов для украинцев — по последним прогнозам синоптиков, август будет не сильно жарким, а в конце месяца на поверхности почвы даже ожидаются заморозки. Они не затронут только южные и центральные области. Средняя месячная температура воздуха в стране составит +17...+20°С, на юге и юго-востоке теплее +21...+23°С, в горных районах +11...+16°С. Из-за преобладания в Украине поля повышенного давления ожидается существенный дефицит осадков — в итоге, последний месяц лета принесет риски засух и усиления пожарной опасности в лесах и полях. Какой будет погода в августе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что некоторые дни августа будут особенно жаркими, а некоторые — достаточно прохладными, как для лета. Абсолютный максимум температуры воздуха ожидается на уровне +34...+41°С, в Луганской области местами +42°С, в горных районах +26...+33°С. До 0...-2°С, по их прогнозу, может похолодать в западных, северных, восточных и Запорожской областях. Но такое похолодание возможно только в конце месяца.

"Средняя температура августа за последние лет 30 в Украине выросла почти на 2 градуса. Это говорит о том, что в 99% температура воздуха августа месяца все равно будет выше любой климатической нормы — и значительно выше. Следует ожидать, что август будет жаркий. Что касается дождей, то тут вопрос сложнее. Это должен быть жаркий месяц с большим количеством дней с высокой температурой воздуха 30 и выше градусов, и не исключено, что будут побиты температурные рекорды. Но, однозначно, что так не будет целый месяц. Будут периоды определенных погодных изменений, снижения температуры, но они будут очень кратковременны", — ранее отмечал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, комментируя прогноз погоды на август.

Важно отметить, что в первых числах августа погода в Украине будет по-настоящему летней. Во всех регионах страны не ожидаются осадки, а температура воздуха будет держаться на отметках +24...+26°С.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украину охватило глобальное потепление.

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