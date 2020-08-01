В Украине начали действовать новые правила пересечения границы - как теперь пропускают людей

С 1 августа в Украине начали действовать новые правила пересечения границы согласно постановлению Кабмина, принятому 22 июля. Согласно новым правилам, распределение стран на красную и зеленую зоны будет проводиться на основании числа новых случаев выявления COVID-19 по отношению к заболеваемости в Украине, а также будет учитываться показатель прироста числа инфицированных за последние 14 дней в каждой стране — ранее учитывалось только количество новых заболевших на 100 тысяч населения. Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней. На данный момент в красную зону Украина включила 127 стран, в зеленой зоне находятся 66 стран. Как теперь будут пропускать людей на границе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 1 августа, в "красной зоне" оказались Болгария, Венгрия, Германия, Австралия, Грузия, Нидерланды, Австрия, Польша, Россия, США, Франция, инляндия, Черногория, Чехия, Дания и другие. В страны "зеленой" зоны вошли Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

Важно отметить, что статус курортных стран, принимающих у себя украинцев, по сравнению с последним пересмотром не изменился. Албания, Болгария и Черногория остались "красными", а Турция, Египет и Хорватия — "зелеными".

По новым правилам украинцы и иностранцы, которые приезжают в Украину из красной зоны, должны либо пройти самоизоляцию в течение 14 дней, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо предоставить результаты уже готового теста, сделанного не дольше, чем за 48 часов до пересечения границы — ранее признавались результаты ПЦР-тестов, которые были проведены только в украинских лабораториях.

Напомним, с 1 августа в Украиненачал действовать адаптивный карантин — все регионы страны поделили на четыре зоны, в каждой из которых будут введены определенные ограничения. В "красную зону", где запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, вошли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 августа Украина изменила правила пересечения государственной границы и КПВВ на Донбассе и в Крыму. Украинцам, которые проживают в ОРДЛО, при въезде на подконтрольную Украине территорию отменили прохождение обязательной двухнедельной самоизоляции, но командование ООС решило оставить в силе эту норму для всех въезжающих. По данным Госпогранслужбы, с 1 августа лицам, пересекающим линию разграничения из ОРДЛО, снова нужно устанавливать приложение "Действуй дома" и проходить самоизоляцию.