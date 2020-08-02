Гороскоп на 02 августа для всех знаков зодиака

Близнецов можно удивить только любовью... Настоящей, искренней, без обмана и предательства... А остальное Близнецы уже видели... Близнецы не любят навязываться. Когда они чувствуют, что человек относится к ним не как раньше, они начинают отдаляться. женщины-Близнецы любят уверенных мужчин. Смелых, наделенных мозгами, не жующих вату. Мужчин, которые решают, берут ответственность, быстро соображают, не сомневаются, создают, не разрушают, думают и ведут тебя за собой. женщин-Близнецов нельзя перевоспитать. Они могут только, как волны, разбиться о скалу под названием "настоящий мужчина" и успокоиться.

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда. очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать — только на себя. Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, — когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 02 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Возможно, выйдя из дому, вы наконец-то встретите того, о ком мечтали длинными бессонными ночами. Это было так давно, что вы уже не помните, о ком идет речь? Ладно, неважно — вы просто кого-то встретите. И этот кто-то может здорово изменить ваши планы на сегодня. А может — и на жизнь в целом.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вас ожидает довольно напряженный во всех отношениях день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вы можете допустить ошибку, которая приведет к довольно забавным последствиям. Скажем, немного переврать название заказываемого блюда и в результате получить нечто совершенно иное. Имейте в виде, что пока вы будете разбираться, кто прав, кто виноват, еда остынет (или согреется), станет невкусной, да и время вы потеряете. Так что просите подать вам то, чье название сложно с чем-то перепутать.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день ваше настроение и общий жизненный тонус, скорее всего, будут заметно пониженными. Однако не следует сразу прибегать к помощи антидепрессантов, постарайтесь справиться с проблемами без помощи лекарственных средств.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня звезды рекомендуют вам устроить неформальную встречу с вашими деловыми партнерами. Толку будет явно больше, чем от привычных и всем дано осточертевших переговоров. Посидите за кружечкой чего-нибудь алкогольного или не очень алкогольного.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день благоприятен для овощной диеты, а овощная диета, в свою очередь, благоприятна для вашего организма. Лишь к вечеру можете нарушить ее парой-тройкой ломтиков ветчины или сыра, а покуда вечер не наступил, попробуйте фаршированные грибами (они, конечно, не овощи, ну да ничего, можно) помидоры, баклажаны, тушеные с луком, чесноком и сладким перцем, пельмени с морковной начинкой. Что-нибудь да понравится.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче у Тельцов могут возникнуть перепады давления, скорее всего, это связано с погодными условиями, но лучше будет не слишком нагружать себя делами в этот день, по возможности постарайтесь раньше лечь спать.

Любовный гороскоп для Тельцов

Даже самые разные люди могут ужиться вместе, если оба этого хотят. Сегодня вам необходимо целый день повторять эту мантру — к вечеру подействует. Вам дороги ваши отношения? Так приложите максимум усилий для того, чтобы их сохранить!

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется не получится — пока не попробуете.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Постарайтесь в этот день понять вашего партнера или коллегу, который по той или иной причине захочет поделиться с вами своей проблемой, пусть даже не совсем рабочего свойства. Добрые отношения вам наверняка пригодятся в будущем, в том числе и в профессиональной сфере.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день обратите внимание на лекарственные препараты, хранящиеся в вашей аптечке, возможно, что вам пора провести там ревизию, чтобы принятый препарат не оказался с просроченным сроком годности и не ухудшил ваше самочувствие.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Голова ваша сегодня должна быть исключительно холодной, трезвой и готовой к немедленному принятию ответственного решения. Рекомендуется чай с лимонником, всевозможные бодрящие продукты, как то шоколад, съеденный на закуску после трапезы, в которую входили овощи и рис (так он и лучше усваивается, нанося организму минимальный вред как сладкое и принося максимальную пользу как источник энергии).

Общий гороскоп для Близнецов

Насладитесь моментом и не думайте о будущем. Сегодня вы никак не можете на него повлиять, так что можете с полным правом на время отойти от дел.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня у вашего любимого человека будет очень много дел, которые поглотят его с головой, и вам останется лишь ждать терпеливо, когда же они все-таки закончатся. Однако ищущий всегда обрящет, а ждущий — дождется. Будет и на вашей улице праздник, совсем скоро.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодняшний день для вас будет богат на разного рода сюрпризы, в том числе и в области вашей профессиональной деятельности. Постарайтесь предусмотреть все неожиданности, ибо в ваших силах выйти победителем из создавшейся неприятной ситуации — было бы желание.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня ваши желания могут оказаться на редкость упрямы в своем намерении пойти наперекор вашим возможностям. Им будет абсолютно до лампочки, можно ли вам кушать тот или иной продукт, устраивает ли вас стоимость того или иного блюда, есть ли у вас время на еду вообще. Вы будете хотеть именно того, чего получить в данный момент никак невозможно. Сочувствуем.

Общий гороскоп для Раков

Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем не легкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации. Впрочем, все не так страшно, как кажется.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам будет постоянно хотеться давать советы вашему любимому человеку. Причем не всегда они будут уместны и ценны, но и вы не всегда будете это понимать. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не надоесть своими вмешательствами вашей половинке.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня не время идти напролом. Лучше прислушайтесь к тому, что вам так настойчиво подсказывают голос разума и ваша интуиция. Нелишним будет также поинтересоваться мнением опытных друзей, может, подскажут, как вам следует поступить.

Гороскоп здоровья для Раков

Этот день хорошо подходит для оценки ситуации. Скорее всего, вам в голову придет какая-то весьма удачная идея — по оптимизации режима дня или еще о чем-то полезном. Возможно, ею даже стоит воспользоваться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вам придется нести ответственность не только за вашего любимого человека, но и еще за кого-то, кто по неосторожности, нечаянно или преднамеренно в вас влюбился. Непростое это будет занятие — убеждать его, что вам его любовь вовсе не нужна. Однако сделать это придется.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодняшний день благоприятен для начала лекарственной терапии, если ваш врач прописал вам такую. Однако сейчас было бы нежелательно испытывать на себе новые косметические средства, возможна аллергия.

Бизнес-гороскоп для Львов

Позитивные идеи и творческое мышление — вот чего ждут от вас сегодня окружающие. Постарайтесь не быть букой — плохое настроение, проявленное на людях, может обернуться вполне ощутимыми финансовыми потерями.

Общий гороскоп для Львов

Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может — запорете.

Кулинарный гороскоп для Львов

Если яблоко оказалось не слишком вкусным — это еще не повод, чтобы выбрасывать его в мусоропровод. Особенно если таких яблок у вас не одно и не два. Ибо шарлотки не только весьма просты в изготовлении, но и на редкость вкусны. Как и яблочные пироги, кстати. И не только домашнего приготовления — если набредете на подобный пункт меню в каком-нибудь кафе — непременно попробуйте. Скорее всего — не ошибетесь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Звезды говорят, что вам сегодня неплохо бы обратить внимание на всё съедобное, что будет зеленого цвета. И особенно на всякие травки типа петрушки, укропа, кинзы и сельдерея. Можете смело украшать ими любые блюда. Ну, за исключением, разве что, манной каши. Ее, кстати, можете съесть на завтрак (при условии, что ваш организм не будет против).

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто расставаться с какой-то мечтой, касающейся ваших с ним отношений и теперь-то точно несбыточной. Постарайтесь подсунуть ему взамен утерянной новую мечту, ещё более заманчивую, но чуть более реалистичную.

Бизнес-гороскоп для Дев

В этот день звезды не рекомендуют вам слишком полагаться на свои силы. Помощь друзей и коллег станет хорошим подспорьем в работе. Впрочем, с другой стороны, она может оказаться ударом по вашему самолюбию, хотя никаких видимых причин звезды для подобных тенденций не наблюдают.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день Девам следовало бы найти возможность больше бывать на свежем воздухе, поскольку это не только поможет вам быстрее восстановить свои силы после рабочего дня, но также улучшит общее состояние вашего организма.

Общий гороскоп для Дев

Послушайте сегодня, что говорят умные люди — вы нуждаетесь в стимуляции мозговой деятельности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Сегодня вы это осознаете в полной мере. Вам казалось, что уж от вашего любимого человека вы этого точно никогда не добьетесь. Ан нет. В этот день он совершенно неожиданно поддастся на ваши уговоры и сделает все в точности так, как вы хотели.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня звезды рекомендуют вам сократить количество потребляемой соли, свести его к минимуму, а то и вовсе на нет. Это ненадолго, но именно сейчас вашему организму подобного рода лишения будут более чем полезны.

Бизнес-гороскоп для Весов

В конце этого дня у вас будет прекрасный повод вновь погордиться собой, так хорошо вы со всем справитесь. Никто не говорит, что успех дастся вам без всяких усилий, скорее напротив, потрудиться придется немало, зато результаты рабочего дня вас очень порадуют.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе, просто никто не будет нуждаться в вашей помощи. А если и будут, то помочь вы все равно не сможете.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вам следует кушать блюда нежные, питательные, легкоусвояемые и гипоаллергенные. Идеальным выбором будет тушеное кроличье мясо. Скажем, приготовленное с вином и луком. В целях повышения диетичности блюда, можно даже обойтись без того, чтобы нашпиговать мясо шпиком и добавить в соус сметану. Хотя это вряд ли что-нибудь испортило бы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам захочется стать настоящим волшебником и начать творить для вашего любимого человека самые настоящие чудеса. Однако для этого вам будет просто необходимо знать, что чудеса эти воспримутся им адекватно, с теплом и благодарностью. Постарайтесь в этом убедиться.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче ваше самочувствие, скорее всего, не вызовет у вас никаких опасений, зато сами вы можете вполне выступить в качестве советчика по вопросам здоровья, основываясь на своем жизненном опыте.

Общий гороскоп для Скорпионов

Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

В поисках развлечений на вечер не стоит идти и просаживать деньги в казино, даже если кто-то из ваших знакомых настоятельно будет звать вас с собой. Сегодня вам гораздо больше будет везти в любви — воздержитесь от азартных игр!

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня желательно соблюдать диету, которая бы отнеслась к вашему организму с пониманием, с одной стороны, не позволив страдать от голода, с другой — самым нежным и щадящим образом действуя на систему пищеварения в частности и весь организм в целом. Потому отказываться от еды из соображений борьбы с лишним весом не стоит, а вот перейти на пищу легкоусвояемую стоит. В связи с этим можно порекомендовать крольчатину.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Удачный день по всем параметрам. Звезды говорят о том, что за что бы вы ни брались — все получится: удачными будут переговоры, продуктивно пройдут командировки, а задуманное легко осуществится. Так что используйте свой шанс — сегодня можно много успеть, и оно принесет свои плоды.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче светила не рекомендуют Стрельцам ограничивать себя в питании. Ваш организм будет лучше знать, что именно ему нужно, и если у вас нет четких противопоказаний по данному вопросу, лучше к его желаниям прислушаться.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Плюшки с корицей — вот что, если, конечно, звездам верить, доставит вам максимум удовольствия сегодня. Почувствуйте себя Карлсоном, устройте себе завтрак из какао и этих замечательных выпечных изделий. И если какао еще можно заменить на чай или кофе (желательно — со сливками), то никакая попытка подобрать какой-либо эрзац свежевытащенным из духовки ароматным и румяным булочкам совершенно невозможна.

Любовный гороскоп для Стрелецов

А не спеть ли вам песню о любви? В том случае, если петь вы умеете. Посвятите любимому человеку серенаду, выразите в рифмованных строках под музыку всё то, что вы к нему испытываете. А если так получилось, что со слухом или голосом вы не дружите — можете просто заказать его любимую песню на радио.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам может потребоваться отдых от общества даже наиболее нежно любимых вами людей. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам предстоит сделать небольшое открытие в той области, в которой вы работаете. Возможно, оно не будет фундаментальным и не изменит своим появлением жизнь миллионов и миллиардов людей. Однако вам точно пригодится, да и паре-тройке ваших коллег тоже.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете нелогичны и непоследовательны, что будет безмерно раздражать вашего любимого человека. Постарайтесь наиболее нелогичные свои поступки от него все же скрыть, потому что последствия могут оказаться не из приятных как для вас, так и для него.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Ничего крепче пива сегодня лучше не пить. Да и зачем пить что-то еще, если вы уже пьете пиво? По части ассортимента данный напиток даст фору любому другому, так что разнообразный вечер сухариками. Но лучше, конечно, — кальмарами и креветками.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день ваше самочувствие будет в основном зависеть от вашего настроения. Чем более оптимистично вы будете смотреть на настоящее и будущее, тем легче вам будет дышаться и тем ровнее будет ритм вашего сердца.

Общий гороскоп для Козерогов

Прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей — вам скажут что-то важное. Хотя есть и иные способы получения информации, и пренебрегать ими также не следует.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Не самый удачный день, чтобы садиться на диету. Не то, чтобы вам была противопоказана смена режима питания — просто вы будет склонны выбирать исключительно неподходящие вам варианты. Разве что решение примете не вы — тогда можно.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня хороший день для построения долгосрочных планов на будущее. Вы, словно ясновидящий, сможете так продумать всё на несколько шагов вперед, что ваши ожидания не только сбудутся, но и приятно удивят окружающих своими реалистичностью и правдоподобием.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

На ужин звезды советуют вам отведать жареных шампиньонов. Впрочем, до ужина еще ведь дожить надо. Ну да ничего, как-нибудь справитесь. Особенно если не будете перегружать свой организм различной тяжелой пищей типа котлет, пельменей или чебуреков. Ибо они могут занять внутри вас все свободное место и совершенно не оставить оного для столь желанных грибов.

Любовный гороскоп для Водолеев

Постарайтесь вести себя адекватно. Ваши понимание и, если хотите, мудрость очень нужны сейчас вашему любимому человеку. Без них ему будет действительно трудно в эти дни. Кажется, вы стали одной из немногих его опор. Так пусть эта опора будет надёжной! Ваши старания окупятся сторицей.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эти знания получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше означенную информацию оставить при себе.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 02 августа 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам и вашему любимому человеку стоит прогуляться по ночным улицам. Идеальным вариантом было бы, конечно, пустынное место, где можно почувствовать себя единственными во Вселенной, однако это в наши беспокойные дни небезопасно. Поэтому проще ограничиться темнотой.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально холоднокровным.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче будьте аккуратны в работе по дому, особенно, если вы планируете ремонт или кое-какие мелкие починки: сегодня весьма травмоопасный день для вас. Старайтесь не спешить и помните о технике безопасности.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынче вам будет весьма непросто справиться с собой — ваш мозг, душу, а также и желудок будут раздирать самые разнообразные желания, собрать которые воедино не под силу никому, и вам в том числе. Чем-то придется пожертвовать. В вопросах гастрономических этим чем-то предпочтительно выбрать закуски. Лучше обойтись вовсе без них, чем провести пол дня в тяжелых и бессмысленных раздумьях на тему "что же заказать?". Заказывайте сразу мясо, и побольше.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня не стоит рассказывать кому-то из знакомых о своих планах и надеждах на будущее. Непроизвольная, обычная человеческая зависть вашего собеседника может накликать на вас неудачи. Лучше держите свои мысли в секрете и расскажите об успехе уже как о свершившемся факте.