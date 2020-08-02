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Когда закончится пандемия коронавируса - ВОЗ дала ужасающий прогноз

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Когда закончится пандемия коронавируса - ВОЗ дала ужасающий прогноз Фото: pixabay.com

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения снова ухудшил прогноз по пандемии коронавируса, в связи с чем было решено продлить режим международной чрезвычайной ситуации еще на три месяца — до ноября 2020 года. В ВОЗ отметили, что нынешняя пандемия представляет собой кризис, который случается раз в столетие, а ее последствия человечество будет ощущать на протяжении десятилетий. Комитет ВОЗ призвал все страны мира усилить эпидемиологический надзор в области общественного здравоохранения для выявления случаев Covid-19 и отслеживания контактных лиц, так как вирус по-прежнему остается серьезной угрозой для здравоохранения в мировом масштабе. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам четвертого заседания чрезвычайного комитета ВОЗ, передает ONLINE.UA.

"После полномасштабного обсуждения и обзора свидетельств, чрезвычайный комитет ВОЗ пришел к мнению, что вспышка COVID-19 до сих пор остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения во всем мире", — говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в свою очередь напомнил, что в настоящий момент многие вопросы, связанные с пандемией, разрешены, но на многие еще предстоит ответить. Он предупредил, что по имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, большинство населения Земли остается восприимчивым к этому вирусу, даже в районах, которые пережили суровые вспышки болезни.

"Многие страны, которые считали, что они уже прошли худший этап, сейчас сталкиваются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее затронуты в первые недели пандемии, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев и смертей. Другие страны, у которых ранее были крупные вспышки, сейчас взяли их под контроль", — отметил глава ВОЗ, добавив, что ситуация с коронавирусом остается неоднозначной.

В связи с этим комитет ВОЗ рекомендовал всем странам мира и далее готовить мировые и региональные организации и партнеров для противостояния вспышкам коронавируса, активизировать исследования, а также обеспечивать более широкий доступ к диагностике, терапии и вакцинам. Странам также рекомендовано поддерживать исследования выделением финансовых средств, а также обеспечивать необходимые меры предосторожности при поездках, регулярно оценивая ситуацию в различных странах мира.

Важно отметить, что количество больных коронавирусом в мире ежедневно стремительно растет — по состоянию на 2 августа заболели уже более 18 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 246,5 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США и Индии — там за сутки зафиксировали более 58 и почти 55 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по приросту суточной заболеваемости в мире находится Бразилия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились 42,5 тысяч человек, общее число заболевших уже достигает 2,7 млн людей. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день число заболевших превышает 845 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 35 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, более 688 тысяч людей, вылечились – 11,3 млн пациентов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине 2 августа зафиксировали 1112 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 72168 человек, из них 1725 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 39543 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 30900 украинцев продолжают болеть.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ВОЗ, пандемия, коронавірус, прогноз, чрезвычайный режим
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Обновлено:11:11, 02.08.2020

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