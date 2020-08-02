Путин шокировал скандальным решением относительно Украины - что случилось

Команда российского президента Владимира Путина продолжает шокировать скандальными решениями против Украины в оккупированном Крыму. На этот раз Кремль решил подарить часть украинской земли Чечне. Речь идет о детском лагере в Алуште, где чеченский лидер Рамзан Кадыров уже поручил начать строительство нового объекта. В команде Кадырова уверяют, что на месте старого детского лагеря постоят новый комплекс для детского отдыха. Но только пока не известно, какой именно объект решила строить Чечня на подаренной Путиным украинской земле. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"В знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом руководство Республики Крым передали в собственность Чеченской Республики территорию одного из бывших детских оздоровительных комплексов полуострова. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова, на этом месте будет построен новый, современный, отвечающим всем требованиям времени детский лагерь. Он будет рассчитан на более 450 мест", – прокомментировал ситуацию министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов.

Он уточнил, что этот комплекс находится у самого моря, а на его территории расположены советские постройки, которые власти Чечни решили демонтировать. Строительство нового объекта, по словам чеченского министра, начнется уже в ближайшее время — сейчас на месте идут проектно изыскательские работы.

Крымские СМИ сообщили, что Путин подарил Кадырова детский лагерь "Крымпотребсоюз", который был построен в 1970 году. Как выяснилось, еще в сентябре 2017 года оккупанты передали объект украинского Крыма в собственность Чеченской Республики.

Важно напомнить, что тем временем Путин и подконтрольные ему "власти" Крыма продолжают нарушать права собственности крымчан и незаконно отбирают через суд у них землю и недвижимость. За шесть лет оккупации тысячи крымчан лишились земельных участков и жилья, что является грубым нарушением Четвертой Женевской Конвенции 1949 года и может квалифицироваться как военное преступление. ПРокуратура АРК недавно уточняла, что почти 9,5 тысяч людей стали жертвами незаконных "судебных решений" оккупантов. Во время изучения материалов было выявлено, что из общего количества пострадавших у 3712 человек было незаконно изъяты земельные участки, а у 250 — разрушение недвижимости.

Как известно, Путин подписал скандальный указ о земле в Крыму в конце марта текущего года. В нем он расширил перечень территорий, земельные участки которых не могут принадлежать "иностранцам" и "зарубежным юридическим лицам". В список попало большинство районов аннексированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. В новом указе главы Кремля отмечается, что граждане, которые не имеют оккупационного принудительного гражданства РФ и на законных основаниях до оккупации получили в собственность земельные участки на побережье полуострова, теперь должны их или продать в течение года, или получить российский паспорт, или переписать участок на фирму с регистрацией РФ.

Украинская прокуратура уже расследует факт присвоения государственной и частной собственности на временно оккупированной территории Крыма, что является нарушением международного гуманитарного права. Власти Украины назвали очередной беспредел Путина военным преступлением. Важно понимать, что в аннексированном Крыму почти 10 тысяч земельных участков, которые принадлежат гражданам Украины, попадают под указ Путина. Их владельцы могут в любой момент права собственности на них.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин решил продать российским олигархам за бесценок украинский винодельческий комбинат "Массандра" в оккупированном Крыму. Оценили его в 9 млн долларов, хотя настоящая стоимость комбината более 7 млрд долларов и это цена без оборудования, а только виноградников. Уже известно, что "Массандру" Путин еще не решил, кому продаст комбинат, но среди претендентов присутствуют бизнес-омбудсмен России Борис Титов, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, президент "Сбербанка" России Герман Греф.