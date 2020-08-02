Уже с 2021 года - Кабмин сообщил отличные новости пенсионерам

Минсоцполитики разрабатывает новые социальные инициативы, которые позволят повысить пенсии украинцам в возрасте от 75 лет. Речь идет об ежемесячной надбавке в размере около 500 гривен, на которую могут претендовать более миллиона пенсионеров. Кабмин планирует повысить пенсии украинцам в возрасте 75+ лет уже в 2021 году. При этом правительство обещает, что уже с января минимальная пенсионная выплата в Украине повысится до 2400 грн, а с июля — до 2600 грн. На такое повышение могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 65 лет, у кого есть стаж для женщины 30 лет, для мужчины — 35 лет. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Мы работаем над этим вопросом. Первый шаг мы сделали для 80+, это поручение президента Украины. И в следующем году будет обязательно сделано повышение, это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров", — уверила Лазебная.

Чиновница напомнила, что в марте 2021 года запланирована плановая индексация для всех пенсионеров. Те, которые имеют трудового стажа не менее 30 лет будут получать больше в среднем на 300 гривен.

Важно напомнить, что с 1 июля 2020 года в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум до 2118 грн. Из-за этого социальные выплаты, которые к нему привязаны, вырасли — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум выростет до 2189 гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин утвердил изменения в бюджет ПФУ на 2020 год, увеличив поступления с госбюджета почти на 30 млн гривен. Эта сумма покроет дефицит Пенсионного Фонда, возникший в связи с повышением пенсий и назначением дополнительных социальных выплат пенсионерам в возрасте от 80 лет. Речь идет о ежемесячной надбавке к пенсии в размере 500 гривен, которую уже начали получать украинцы с 1 апреля.