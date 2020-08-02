Это произойдет в сентябре - украинцам дали новое громкое обещание

Украинским медикам, в числе которых сотрудники экстренной медицинской помощи, с 1 сентября планируют значительно поднять зарплаты. На увеличение заработной платы могут рассчитывать 40 тысяч медицинских работников "скорой помощи", которые сегодня, какт признают власти, работают в недопустимых условиях. Минздрав обещает, что уже через месяц труд работников ЭМП будет оплачиваться выше, а в следующем году ведомство инициирует повышение зарплат водителей скорой помощи до 10-12 тысяч гривен, диспетчеров — до 12-13 тысяч, фельдшеров — до 14-16 тысяч, врачей — до 20-22 тысяч гривен. С таким обещанием выступил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге 2 августа, передает ONLINE.UA.

"Кроме этого, необходимо как можно быстрее улучшить материальную базу отрасли, обновить кареты скорой помощи. На сегодня это около 1800 автомобилей, которым более 10 лет или которые вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансе станций ЭМП. В этом году Минздрав планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1400 будут приобретены в последующие 2 года", — пообещал Степанов.

Министр уверил, что в рамках медицинской реформы власти планируют изменить маршрутизацию ЭМП, чтобы после определение диагноза больного его привозили именно в ту больницу, где медики смогут срочно предоставить высококвалифицированную профессиональную помощь. Степанов признал, что сейчас в Украине только 56% больных инфарктом миокарда доставляют в те больницы, где им могут оказать специализированную помощь. Но он надеется, что со следующего года этот показатель будет не менее 75%, а в 2023 году — 90-95%.

Напомним, в сентябре 2020 года власти обещают в среднем повысить зарплату врачей на 3,5 тысячи гривен. Известно, что медработникам среднего звена заработную плату планируют повысить на 2,5 тысячи, а младшим медицинским сотрудникам на 1,25 тысячи. Для этого привлекут дополнительную сумму в 8 миллиардов гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет, в связи с чем Минздрав ухудшил эпидемический прогноз для страны. На сегодняшний день Украина уже движется по "желтому" сценарию распространения коронавирусной болезни. В ведомстве ожидают, что число летальных случаев может увеличиться до 4 тысяч.