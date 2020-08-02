Нахлебник и паразит - в России начали открыто угрожать Лукашенко

Скандал с задержанием боевиков российской ЧВК "Вагнера" под Минском набирает обороты. Команда президента России Владимира Путина упорно отказывается признаваться свою причастность к отправке вагнеровцев в Беларусь для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, в связи с чем решили в сложившейся ситуации обвинить президента Беларуси Александра Лукашенко. После того, как белорусский лидер упрекнул Путина за очередную наглую подлось, в Госдуме РФ назвали Лукашенко нахлебником и паразитом в русско-белорусских отношениях, который пытается с помощью этой провокации сохранить свое президентское кресло. С такими публичными оскорблениями в адрес Лукашенко выступил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, который открыто пригрозил белорусскому лидеру отзывом российского посла из Беларуси, что негативно отразится на дипломатических отношениях Москвы и Минска. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Действия Лукашенко — недружественные, конъюнктурные и очень легкомысленные. Все объяснения белорусской стороны по этому делу не выдерживают никакой критики. Это абсолютно конъюнктурное действие означает, что Лукашенко рискнул отношениями с Россией ради собственных интересов, чтобы навязать вновь себя в качестве президента, когда страна пришла в протестное движение", — заявил Затулин, обвинив Лукашенко в умышленной провокации с задержанием российских боевиков под Минском.

В ответ на требование Лукашенко к Кремлю признать причастность к отправке вагнеровцев в Беларусь для дестабилизации политической ситуации в стране, Затулин назвал президента Беларуси нахлебником и паразитом, который шантажом пытается добиться своих собственных целей. Он также считает, что конфликт осложняется вмешательством Украины, где настаивают на экстрадиции задержанных вагнеровцев, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков против украинских военных, а белорусский МИД подыгрывает этому.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники КГБ Беларуси под Минском задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнера". Белорусские власти обнародовали имена задержанных. Как оказалось, все они участвовали в вооруженных конфликтах в Сирии, Ливиии, а 14 боевиков воевали против украинской армии в рядах боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Белорусские спецслужбы считают, что задержанные входили в группу из 200 человек, которые прибыли в страну для "дестабилизации обстановки в стране в период избирательной кампании". В Совбезе РБ сообщили, что в отношении задержанных завели дело о подготовке теракта и они начали давать показания.

Накануне стало известно, что задержанные боевики дали резонансные показания следствию. Как оказалось, что 15 человек из них планировали лететь из Беларуси в Турцию, двое — на Кубу, 11 человек — в Венесуэлу, один — в Сирию, но собирались совершить перелет одним самолетом. При этом один из боевиков, как выяснилось, вообще не знал куда летит, а трое от показаний отказались. Руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов назвал сомнительными и противоречивыми показания боевиков, которые планировали на одном рейсовом самолете совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан, подчеркнул глава следствия. Агафонов добавил, что у тех, которые якобы летели в Турцию, как выяснилось, так же разные цели попадания в эту страну — кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко резко упрекнул Путина за наглую подлость. Он призвал Москву признать свою причастность к переброске боевиков в Беларусь.