Как в странах НАТО - украинские спецназовцы получили новое вооружение

Украинские спецназовцы из отряда оперативного реагирования Дозор получили новые штурмовые винтовки UAR-15 , которые разработаны и собраны по стандартам НАТО. Новое вооружение собрали в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией Daniel Defense. Фото— и видеообзор нового вооружения опубликовала пресс-служба ГПСУ, передает ONLINE.UA.

Сообщается, что новая штурмовая винтовка разработана под патрон 5,56 × 45 мм, который является самым распространенным калибром оружия в странах Североатлантического альянса. Она имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйки имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

В винтовке UAR-15 применена газовая система "CARBINE" с регулируемым газовым блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов. В ГПСУ планируют, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова.

Как известно, ранее украинские военные получили новую партию бронетранспортеров БТР-4 Е, которые оснащены пулеметами КТ762. Пять единиц мощной бронетехники уже приняло Минобороны и направило в воинские части. Эти бронетранспортеры стали частью госконтракта с Минобороны от 2016 года, который был разблокирован в конце 2019 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские крылатые ракеты напугали Россию в Черном море. Речь идет о ракетном комплексе "Нептун", который недавно завершил финальные испытания. На этот раз крылатая ракета уже с боевой частью мощно поразила цель в Черном море, которая находилась на расстоянии около 80 км от берега. Испытания проводились на полигоне "Алибей" в Одесской области.