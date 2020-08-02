Как в странах НАТО - украинские спецназовцы получили новое вооружение

Украинские спецназовцы из отряда оперативного реагирования Дозор получили новые штурмовые винтовки
Сообщается, что новая штурмовая винтовка разработана под патрон 5,56 × 45 мм, который является самым распространенным калибром оружия в странах Североатлантического альянса. Она имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйки имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.
В винтовке
Как известно, ранее украинские военные получили новую партию бронетранспортеров
Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские крылатые ракеты напугали Россию в Черном море. Речь идет о ракетном комплексе "Нептун", который недавно завершил финальные испытания. На этот раз крылатая ракета уже с боевой частью мощно поразила цель в Черном море, которая находилась на расстоянии около 80 км от берега. Испытания проводились на полигоне "Алибей" в Одесской области.