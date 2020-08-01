Потрясающее преображение - Адель изменилась до неузнаваемости

Всемирно известная британская певица Адель продолжает удивлять фанатов кардинальным преображением своей внешности. Ей удалось снова привлечь к себе пристальное внимание публики новым фото, на котором звезда продемонстрировала свою стройную фигуру в обтягивающем боди. Важно напомнить, что еще совем недавно певица попадала под жесткую критику из-за своих пышных форм, но тогда она отвечала, что ее все устраивает и худеть ради кого-то она не собирается. Однако недавно артистка колоссально изменилась — после развода с супругом она похудела на 45 кг, сделала новую прическу, став практически неузнаваемой. Новый снимок Адель подтвердил, что из дамы с пышными формами она превратилась в стройную девушку, которую узнают не все поклонники, передает ONLINE.UA.
На новом фото, которое Адель опубликовала на своей странице в Instagram, певица запечатлена в весьма неожиданном наряде — обтягивающем боди и лосинах, которые подчеркнули стройную фигуру певицы. Кстати, этот снимок звезда посвятила Бейонсе, которую поздравила с выходом визуального альбома Black Is King.
Фанаты были потрясены новым снимком певицы. С волнистыми локонами и без макияжа они практически не узнали ее.
"Потрясающе!; Как же замечательно она выглядит!; В последнее время я ее нигде не могу узнать — это разве Адель?; Девушка на фото должна запеть, чтобы мы поверили, что это Адель", — массово комментируют поклонники новое фото Адель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним,
Ранее ONLINE.UA сообщал, что фанаты не узнали внезапно похудевшую Адель, пышные формы которой были ее визитной карточкой.