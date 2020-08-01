Потрясающее преображение - Адель изменилась до неузнаваемости

Всемирно известная британская певица Адель продолжает удивлять фанатов кардинальным преображением своей внешности. Ей удалось снова привлечь к себе пристальное внимание публики новым фото, на котором звезда продемонстрировала свою стройную фигуру в обтягивающем боди. Важно напомнить, что еще совем недавно певица попадала под жесткую критику из-за своих пышных форм, но тогда она отвечала, что ее все устраивает и худеть ради кого-то она не собирается. Однако недавно артистка колоссально изменилась — после развода с супругом она похудела на 45 кг, сделала новую прическу, став практически неузнаваемой. Новый снимок Адель подтвердил, что из дамы с пышными формами она превратилась в стройную девушку, которую узнают не все поклонники, передает ONLINE.UA.

На новом фото, которое Адель опубликовала на своей странице в Instagram, певица запечатлена в весьма неожиданном наряде — обтягивающем боди и лосинах, которые подчеркнули стройную фигуру певицы. Кстати, этот снимок звезда посвятила Бейонсе, которую поздравила с выходом визуального альбома Black Is King.

Фанаты были потрясены новым снимком певицы. С волнистыми локонами и без макияжа они практически не узнали ее.

"Потрясающе!; Как же замечательно она выглядит!; В последнее время я ее нигде не могу узнать — это разве Адель?; Девушка на фото должна запеть, чтобы мы поверили, что это Адель", — массово комментируют поклонники новое фото Адель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@adele) 1 Авг 2020 в 11:09 PDT

Напомним, 32-летняя Адель недавно развелась с супругом Саймоном Конекки, и сразу после болезненного расставания взялась за себя и начала избавляться от лишнего веса. По словам специалистов, избавиться от лишних килограммов Адель удалось благодаря правильной системе питания. Тренер артистки Камила Гудис заявила, что именно изменение рациона повлияли на фигуру. Адель отказалась от обработанных продуктов и заменила их на растительное питание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что фанаты не узнали внезапно похудевшую Адель, пышные формы которой были ее визитной карточкой.