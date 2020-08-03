Гороскоп на 03 августа для всех знаков зодиака

Близнецы очень любят всех, кто хорошо к ним относится. Даже если Близнецы не часто с вами разговаривают не думайте, что они вас не ценят. Близнецы не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Они орешек, который не всем по зубам! девиз Близнецов: если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно!

У Раков нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит их, потому что они слишком заняты, любя тех, кто любит их. Раки не принимают близко к сердцу ту критику, которая прозвучала из уст человека, который сам в этой жизни ничего не добился. иногда в Раков вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.

Весам стоит учиться не прятаться от своих проблем, а выбирать какое-то решение и сразу делать то, что решено. Весам нужны искренние и красивые чувства... Ведь Весы те еще романтики: им важно, чтобы все было красиво... Весы удивительные люди: способны найти в любом человеке что-то хорошее...

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 03 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче велик риск подхватить вирусное заболевание, особенно этот риск возрастает для родителей-Овнов, которые сейчас ухаживают за заболевшим ребенком. Так что будьте внимательнее к себе.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынче особенно подойдут вашему организму блюда украинской кухни. Начиная с борща — непременно мясного, с массой компонентов, двумя сортами мяса, сваренного с фасолью и поданного обязательно с жирной деревенской сметаной и зеленью, заканчивая варениками с вишней и прочими галушками, которые, кстати говоря, тоже готовить непросто. Ну и сало, разумеется, куда ж без него..

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня ваш любимый человек не склонен будет предоставлять вам свободное от себя время, ибо будет считать, что все те минуты, которые не заняты у вас учебой или работой, вы должны посвящать ему и только ему. Постарайтесь убедить его в обратном, если данная точка зрения вас не устраивает, но на успех не рассчитывайте.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня пределом ваших мечтаний будет отдельный кабинет, в который все забыли дорогу, в котором не звонят телефоны и не жужжат факсы, где можно в тишине решить насущные рабочие проблемы и не отвлекаться на всякие раздражающие мелочи. Может быть, попробовать воплотить их в жизнь?

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день вам стоит позаботиться о поясничном отделе позвоночника, поскольку сегодня не исключены боли при занятиях спортом, а также при поднятии тяжестей. Будьте внимательны к себе.

Общий гороскоп для Тельцов

Ваше счастье совсем рядом, так что отправляться на его поиски за тридевять земель в тридесятое царство совсем не обязательно. Только время зря потеряете.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день готовит вам массу сюрпризов, а также множество предложений, над которыми вам следует серьезно поразмыслить. Так, высока вероятность предложения о переходе на другую работу, весьма перспективную, но немного отличную от той области, в которой вы работаете. Подумайте, готовы ли вы рискнуть.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Вы можете расслабиться и получать удовольствие. Сегодня все будет удаваться на ура, но не нужно спешить. Сходите пообедать туда, где приятные взору интерьеры и ласкающая слух музыка позволят вам почувствовать себя практически входящим в состояние нирваны. Если вас там, к тому же, и накормят вкусно — будет совсем здорово. Предпочтительна средиземноморская кухня.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет интересно всё, что касается различного рода нововведений — и он активно будет стараться "заражать" этим вас. Постарайтесь не относиться скептически к таким его попыткам: а вдруг это новое действительно достойно вашего внимания?..

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас — лучше подождать до завтра.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня светила предостерегают от общения с блондинами. И блондинками. Возможно, кто-то, имеющий соответственный цвет волос, пытается вам насолить, а может быть, вы просто рискуете нарваться на классическую секретаршу, общение с которой способно и носорога довести до сердечного приступа.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче у представителей вашего знака могут обостриться старые заболевания, о которых вы уже и думать забыли. Что ж, значит, пора уже долечить их до конца, коли вспомнили.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

С утра много не ешьте. Ограничьтесь чем-нибудь типа йогурта или бутылочки кефира. А вот на обед побалуйте себя сегодня чем-нибудь из итальянской кухни. Например, шариками из крабового мяса и цуккини с соусом Тартар. Спиртное сегодня лучше совсем не пить — особенно это касается крепких напитков и пива. Если уж совсем невмоготу — позвольте себе стаканчик красного вина.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку непросто будет решиться на серьёзные изменения в своей личной жизни, которые повлекут за собой и серьёзные изменения в вашей. Однако если вы ему немного поможете, это вполне можно будет исправить — было бы желание. А оно будет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня к вам поступит интересное и весьма необычное предложение о сотрудничестве, а те, кто мечтал о новой работе, обретут возможность осуществить задуманное. Умейте действовать оперативно и быстро и верно принимать решения, хотя сейчас при любом раскладе, всё пойдет хорошо.

Общий гороскоп для Раков

Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня отношения в вашей семье будут целиком и полностью зависеть от настроения вашего шефа. Похвалит — и вечер в кругу родных и близких будет идиллическим. Отругает — бури не миновать. Поэтому придётся вам сегодня быть образцовым работником. Семейное счастье того стоит.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня звезды рекомендуют вам в любом случае держаться на плаву и ни в коем случае не впадать в уныние, что бы с вами ни происходило. Сделайте все возможное для того, чтобы ваше настроение оставалось на высоте.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня тот день, когда можно незаметно для себя оказаться в лидирующем положении и более того — оторваться от соперников, уйдя далеко вперед. А можете, напротив, очутиться во главе толпы, в качестве указующего путь. И то и другое потребует массу сил и отнимет все время, обязав вас, при этом, демонстрировать во всем соответствующий уровень. В общем, если уж есть сегодня — то каких-нибудь омаров, если пить — то шампанское, да подороже.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Не стоит сегодня переступать некоторую черту в отношениях с вашим любимым человеком. Какую — вы знаете лучше, чем звезды. Да и ваша половинка прекрасно ее видит. Время для подобного развития отношений еще не пришло, потерпите немного. Ждать действительно недолго осталось.

Бизнес-гороскоп для Львов

Вас сегодня ожидает много интересной работы, которая принесёт неплохой заработок. Сложные ситуации могут возникнуть только ближе к концу рабочего дня, не откладывайте принятие важных решений на этот отрезок времени.

Кулинарный гороскоп для Львов

День предрасполагает к походам в баню или к каким-либо иным контактам с водой (душ — не в счет, хотя на худой конец сгодится и он). А после водных процедур, как ни странно, может серьезно разыграться аппетит. Но вот особо баловать его нынче не стоит — день для обжорства крайне неподходящий. Посему попробуйте уговорить организм обойтись вегетарианскими салатиками.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вам, возможно, придется не раз менять свое мнение по тому или иному поводу. Так что лучше не торопиться его высказывать.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче вам не следовало бы увлекаться различными тонизирующими напитками вне зависимости от того, что именно написано на их упаковке.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Если ваш организм способен без особо тяжких последствий потреблять острую пищу, непременно найдите сегодня хотя бы немного времени для того, чтобы ознакомиться с блюдами корейской кухни. Если можете позволить себе расстаться с некоторой суммой денег — загляните в ресторанчик. Ну а коль с наличностью туго, прикупите, хотя бы, остренькой морковки или капустки на рынке.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам не рекомендуется много времени уделять работе с компьютером. Если появится хоть какая-нибудь возможность, сбегите из офиса на свежий воздух к общению с живыми, не виртуальными, клиентами или партнерами. Как же хорошо жилось людям в докомпьютерную эпоху! У вас есть шанс оценить.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго гадать о причинах вашего нетривиального поведения. Они будут настолько на виду, что даже смешно будет предположить что-то иное. Поэтому с вашей стороны, нет никакого смысла что-либо скрывать. Действуйте открыто и искренне.

Общий гороскоп для Дев

Проведите этот день в стороне от каких-либо событий, насколько это будет возможно. Ваш выход будет чуть позже.

Гороскоп здоровья для Дев

Сейчас ваш организм особенно чувствителен к резким запахам, поэтому отдайте предпочтение косметическим средствам без сильных отдушек, а желательно вообще без запаха. Можно в конце, концов, и без косметики обойтись, если что.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Возможно, сегодня вечером супруг (возлюбленный) поделится с вами информацией, выслушивание которой не доставит вам особой радости. Ваша главная задача — справиться с собой и не показать виду. Близкому человеку нужна ваша поддержка, а не поучения, вот ее и окажите. Только не надо думать, что вы приносите себя в жертву — ничего особенного вас никто делать не заставит.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день вам следовало бы быть внимательнее за рулем, поскольку сейчас вы вряд ли сможете отличиться особенной собранностью и ледяным спокойствием. Сейчас вам стоит позаботиться и о своих нервах.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодняшний день хорош для того, чтобы пересмотреть свою диету. Если у вас ее нет в принципе, можно подумать о том, как упорядочить вашу гастрономическую жизнь, если она имеется — оценить результаты и подумать о целесообразности ее продолжения. Эффект новизны вам обеспечен. Тем, кто не связан диетами звезды рекомендуют на сегодняшний день продукты в основном молочного происхождения.

Общий гороскоп для Весов

Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня звезды рекомендуют вам ко всем проблемам, возникающим на рабочем месте, относиться сугубо позитивно. Только оптимисту будет по силам справиться с ворохом проблем, которые обрушатся на его ни в чем не повинную голову абсолютно без какой бы то ни было его вины.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня стоит верить тому, что скажет вам ваш любимый человек, даже если его слова покажутся вам более чем неправдоподобными. Постарайтесь принять его слова близко к сердцу и действовать в полном соответствии с ними. Жалеть, скорее всего, не придется.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Постарайтесь сегодня как можно быстрее выполнить все самые скучные и сложные дела и оставить как можно больше времени на то, что вам действительно интересно. Только этом случае вы впоследствии сможете смело заявить о том, что день этот был прожит совершенно не зря.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

От того, попадете ли вы пальцем в небо, пытаясь предугадать, каково на вкус то блюдо, которое вы выберете в совершенно незнакомом вам уголке меню, зависит довольно многое. В принципе, не грех и сжульничать, посоветовавшись предварительно со знающими людьми. И если то, на что вы положили глаз, окажется хитрой разновидностью овощного рагу — лучше откажитесь от него в пользу какого-нибудь более основательного блюда.

Общий гороскоп для Скорпионов

Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня самочувствие Скорпионов может несколько измениться в непривычную для вас сторону, однако не спешите трубить тревогу. Просто обратитесь к вашему врачу — он наверняка вас успокоит.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Газированные жидкости — не совсем то, что стоит сегодня употреблять вовнутрь. Начиная с традиционных кока-кол и лимонадов типа "Колокольчик" и заканчивая аристократическим шампанским в сочетании с консервированными или даже свежими ананасами. Соки и хорошее красное вино намного полезнее, честное слово.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вы сможете и вы должны в этот день преодолеть любые препятствия, ведь сегодня вы активны и верите в свои силы. На таком душевном подъеме вы с лёгкостью возьмете те высоты, на которые раньше и смотреть-то боялись, а благодаря вашей уверенности в себе вы сможете склонить к сотрудничеству интересующих вас людей.

Любовный гороскоп для Стрелецов

У Стрельцов сегодня в семье намечается какое-то неординарное событие. На всякий случай приготовьтесь к неприятным сюрпризам, однако ждите все-таки приятного. В конце концов, восприятие новостей во многом зависит от настроя.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день ваше здоровье может потребовать от вас некоторых хлопот. Однако ваши труды не останутся невознагражденными, вы быстро сможете вернуть себе хорошее самочувствие и расположение духа.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня основой вашего рациона следует сделать молочные продукты. Но не следует сразу пугаться необходимости давиться молочным супом — есть масса вкусных вещей вполне молочного происхождения. И если кефир, ряженка, творог или сметана не вызывают у меню вас бурного гастрономического восторга (если вызывают — то и проблемы нет), то стоит вспомнить о сыре. В принципе, молочным можно счесть и пиццу..

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня темп жизни может резко замедлиться. То ли температура воздуха резко упадет, то ли не выспитесь.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам не потребуется чья бы то ни было помощь в выполнении ваших непосредственных трудовых обязанностей. Вам по силам сделать все самостоятельно и в лучшем виде. Несмотря даже на то, что вы совершенно уверены в обратном. Глаза боятся, а руки делают. Или другие части тела.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня благоприятный день для долгих совместных прогулок. Даже если погода не слишком благоприятствует — в таком случае прогуляйтесь под зонтиком, пусть под ним будет ваше индивидуальное пространство. Ваш мирок на двоих. Все самые сложные проблемы сегодня с лёгкостью решатся на свежем воздухе.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче постарайтесь особенно тщательно обработать купленные свежие овощи и фрукты, поскольку сейчас только так вы сможете предупредить весьма серьезное расстройство желудка.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Водолеев

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день может прийти в компании с некой неожиданностью. К счастью — приятной, вы будете только рады перемене. Придется позаботиться о достойной встрече, как и положено — хлебом-солью, а также парой ведер салата оливье, горкой красной икры, заливной рыбой или студнем и прочими атрибутами классического застолья. Поесть только не забудьте, за хлопотами-то.

Любовный гороскоп для Водолеев

Водолеям предстоит не очень сложный день. Скорее, вы даже будете больше развлекаться, чем трудиться. В общем, у вас сегодня — сплошной отдых. Всю грязную работу, вероятно, будет делать ваша вторая половина, и справится с ней, надо сказать, великолепно. Может, скажется то, что вы не будете принимать в этом участие?

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня удачный день для завершения начатых дел, особенно тех, закончить которые никак не удавалось. Вдохновение и прилив жизненной энергии станут вашими лучшими помощниками. Тем более что даже звезды советуют не расслабляться.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня возможны отеки на лице после сна, поэтому постарайтесь не пить на ночь много жидкости, а также последите за тем, чтобы ваша подушка была достаточно высокой и комфортной. Лекарственными препаратами в данном случае лучше не пользоваться.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 03 августа 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день вам не стоит торопиться делать далеко идущие выводы из тех симптомов, которые вам выдает ваш организм. Сделайте все возможное для того, чтобы если и решать что-то, то только в обществе специалиста. Лучше — не одного, и с приличной репутацией.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Старайтесь готовить только то, что будет легко и приятно есть. Пища тяжелая и слишком калорийная сегодня — далеко не лучший вариант. Пообедать желательно бульоном, заправленным овощами, на ужин можно съесть кусочек рыбки. Предпочтительно — морской, окуня, например. Только постарайтесь найти добровольца, который бы его почистил, это занятие может сильно повредить здоровью и аппетиту — больно уж колюч.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы в общении с представителями широкой общественности, клиентами вашей фирмы или лицами, непосредственно заинтересованными в ее деятельности. Постарайтесь быть готовым к тому, что вам придется давать обтекаемые ответы и много улыбаться.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам не стоит ничего менять — цена, которую придется за перемены заплатить, окажется куда выше, чем потребность в них.

Любовный гороскоп для Рыб

Если вас вдруг пригласит на свидание человек, от которого вы этого не ожидали, смело соглашайтесь и идите. Даже если оно не окончится сказочным "жили они долго и счастливо и умерли в один день", удовольствие вы всё равно получите. Во всяком случае, самым обаятельным и привлекательным почувствуете себя без сомнения.