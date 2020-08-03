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Курс валют на сегодня 3 августа - доллар стал дешевле, евро стал дороже

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Курс валют на сегодня 3 августа - доллар стал дешевле, евро стал дороже

На понедельник, 3 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 3 августа цена доллара США составит 27 гривен 68 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 78 копеек, что в свою очередь на 23 копейки больше чем в воскресенье, 2 августа.

В воскресенье, 2 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.74/27.71 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.85/32.81 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:12:11, 03.08.2020

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