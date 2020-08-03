Лукашенко спровоцирует "майдан" - президенту Беларуси озвучили новые обвинения

Известный гражданский деятель Валерий Цепкало, которого ЦИК Беларуси не зарегистрировала кандидатом в президенты, публично обвинил действующего белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что он всеми возможными способами пытается спровоцировать начало "майдана" в стране. Стоит обратить внимание на то, что недавно сам Лукашенко неожиданно признался, что может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Президент также начал утверждать, что не хотел бы этого делать, однако "всякое возможно". По мнению белорусского лидера, все войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, поэтому он не должен этого допустить. Цепкало утверждает, что подобные громкие угрозы Лукашенко и арест белорусов, которые выходят на митинги, чтобы озвучить свою позицию — действительно могут спровоуваты первый "майдан" в Беларуси. Своим мнением он поделился в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.
"На самом деле нужно понимать о том, что" майдан "провоцирует он (Лукашенко). Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил о "майдане", — подчеркнул Валерий Цепкало.
По его словам, кандидаты хотели только честно представить свою программу и дать белорусскому народу честно проголосовать.
"Однако Лукашенко этой возможности людей лишает", — напомнил власти Цепкало.
Сам белорусский лидер уже давно дал понять, что сделает все, чтобы никаких "майданов" в его стране никогда не было.
"Госсекретарь США правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, затем майданов. На майдан, если своих нет (у нас мало" майданутых "), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном, в рамках ЧВК (частные военные компании, — ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокации в тех или иных государствах", — отметил Лукашенко.
По его мнению, так было во многих странах.
"Стало только хуже. Это управляемый хаос", — подчеркнул белорусский лидер.
Стоит обратить внимание на то, основной день голосования за кандидатов в президенты Беларуси назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда главы Кремля Владимира Путина упорно отказывается признавать свою причастность к отправке военных в Беларусь.