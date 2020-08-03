Лукашенко спровоцирует "майдан" - президенту Беларуси озвучили новые обвинения

Известный гражданский деятель Валерий Цепкало, которого ЦИК Беларуси не зарегистрировала кандидатом в президенты, публично обвинил действующего белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что он всеми возможными способами пытается спровоцировать начало "майдана" в стране.

Стоит обратить внимание на то, что недавно сам Лукашенко неожиданно признался, что может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране.

Президент также начал утверждать, что не хотел бы этого делать, однако "всякое возможно".

По мнению белорусского лидера, все войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, поэтому он не должен этого допустить.

Цепкало утверждает, что подобные громкие угрозы Лукашенко и арест белорусов, которые выходят на митинги, чтобы озвучить свою позицию — действительно могут спровоуваты первый "майдан"

в Беларуси.

Своим мнением он поделился в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.