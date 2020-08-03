Польша нанесла мощный удар по России - резонансные подробности

У властей Польши лопнуло терпение из-за нарушения Россией польского законодательства. Речь идет об отказе российской компании "Газпром" предоставить информацию о создания консорциума, финансирующего строительство газопровода Северный поток-2 без необходимого на то согласия председателя Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK). Из-за наглого игнорирования требования польского регулятора российского газового монополиста оштрафовали на 57 млн долларов — это масксимальная сумма штрафа, предусмотренная польским законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление польского антимонопольного ведомства.

"Несмотря на юридическую обязанность сотрудничать с председателем UOKiK, компания не предоставила необходимую информацию, также после возбуждения в мае дела в связи с отсутствием сотрудничества, которое должно было стать для компании предупредительным сигналом. На мой взгляд, это было умышленное действие, целью которого было помешать проведению разбирательства. В связи с этим было принято решение наложить на Газпром штраф в размере почти 213 миллионов золотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 млн евро", — заявил глава UOKiK Томаш Хрустны.

В польском регуляторе подчеркнули, что "Газпром" вообще не собирался передавать Польше запрошенные данные договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Доказательством этому стал факт того, что российская компания даже не обращалась за разрешением на передачу соответствующей информации в Минэнерго России. По словам Хрустны, таким образом "Газпром" пытался заблокировать расследование, но российской компании это не удалось. Глава антимонопольного ведомства Польши добавил, что уже собрано достаточно доказательств, и регулятор завершает их анализ.

"Это означает, что мы все ближе и ближе к завершению прецедентного разбирательства по делу создания консорциума, ответственного за финансирование газопровода Северный поток-2 без согласия председателя UOKiK", — подчеркнул Хрустны.

Напомним, ранее UOKiK предъявил обвинения шести компаниям — Газпрому (Россия), Engie (Швейцария), а также Uniper, OMV, Shell и Wintershall (Нидерланды) за незаконное финансирование строительство газопровода "Северный поток-2 ", который Россия строит в обход Польши и Украины в Германию, без необходимого на то согласия председателя регулятора. В связи с расследованием по этому вопросу UOKiK запросил у "Газпрома" информацию, но этот запрос российская компания проигнорировала.

За нарушение законодательства вышеназваным компаниям грозит штраф в размере до 10% годового оборота. Кроме того, председатель UOKiK может предписать продажу полностью или частично имущества предпринимателя, его акций или долевых частей, обеспечивающих контроль над предпринимателем, а также роспуск компании, над которой предприниматели осуществляют совместный контроль.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Польша решила перейти на американский газ, чтобы полностью отказаться от российского топлива. Таким образом, Россия теряет крупнейший рынок сбыта своего газа в Европе.