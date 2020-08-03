Я готов - Суркис сделал громкое заявление о судьбе Динамо

Киевский футбольный клуб "Динамо" оказался на острие внимания медиа после назначения Мирча Луческу главным тренером. Сейчас президент Игорь Суркис говорит о готовности продать команду. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление бизнесмена в телеэфире.

По словам президента, он поддерживает клуб с собственной любви к футболу.

"Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году, и с того времени не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов, но нет желающих. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил это "нагрузка". Потому что я люблю футбол, мною руководит только любовь к футболу. Деньги для меня на десятом месте, главное — результат", — утверждает Суркис.

Следует напомнить, братья Суркисы, которые руководят клубом стали объектами сокрушительной критики в течение последних нескольких недель. После серии поражений команды под тренерством Алексея Михайличенко, того отправили в отставку.

Новый командным лидером стал румын Мирча Луческу, который около 12 лет тренировал донецкий "Шахтер", которого расценивают как классического футбольного врага киевлян. Фанаты восприняли это минимум как личное оскорбление со стороны президентского штаба.

Ультрас выступили к Суркису с требованием уволить Луческу. Кого именно следует назначить главным тренером, они не уточнили.

Стороны конфликта даже встречались один на один, однако все равно не нашли общей позиции. Фаны продолжили обвинять руководителей в неуважении. Суркис объявил, что потратил долгие годы на "Динамо" бешеные деньги и пытался сделать все, чтобы команда была лучшей в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, Мирча Луческу официально представили в качестве нового главного тренера "Динамо" в четверг, 30 июля. По словам румынского тренера, он не планирует кардинальным образом менять порядок в команде. Его внимание сконцентрируется на раскрытии потенциала футболистов.