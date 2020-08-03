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Не решает проблему - у Авакова поразили новым заявлением

Украина | Читати новину українською
Не решает проблему - у Авакова поразили новым заявлением СБУ (фото — ssu.gov.ua)

Посреди дня в Киеве террорист захватил банковское отделение в одном из бизнес-центров. Во время силовой операции по обезвреживанию угрозы в МВД выступили с комментарием относительно методов борьбы с преступностью. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко на телевидении.

По его словам, сейчас нет особого устройства, который мог бы проинформировать, что именно происходит в головах людей.

Зато чиновник призвал обращаться к полиции всех украинцев, в окружении которых есть человек, который серьезно рассуждает на тему "неплохо провести террористический акт".

"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", — подчеркнул Геращенко.

Следует напомнить, в течение нескольких последних недель в разных регионах страны произошли террористические инциденты. Первым громким стал захват автобуса с заложниками в Луцке. Президент Владимир Зеленский частично выполнил требования преступника Максима Кривоша — выступление с видеообращением, в котором призвал смотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Ни один человек не пострадал в результате инцидента, террорист сдался после просмотра видео от Зеленского.

Второй инцидент произошел в Полтаве — сначала он не имел отношения к терроризму, поскольку преступник хотел просто угнать авто. Полиция пыталась его задержать, однако вооруженный гранатой мужчина взял в плен правоохранителя. Позже он бросил заложника в предоставленном авто после кружения областью, спрятавшись в дикой местности.

Полтавского "террориста" ликвидировали 1 августа после долгих поисков.

Одновременно в Киеве арестовали группировку лиц, которые угрожали терактами. Преступники требовали от органов власти перевести 50 біткоїнів (около пол миллиона долларов США) на анонимный кошелек.

Как сообщал ONLINE.UA, правоохранительные органы в координации с силовиками ликвидировали угрозу взрыва в одном из бизнес-центров Киева. Для этого их потребовалось около трех часов в понедельник, 3 августа.

Источник: ONLINE.UA
Теги: МВД, Антон Геращенко, присшествия, криминал, злочинність, Украина, взрыв, терроризм, Киев
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