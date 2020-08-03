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Когда в Украине появится коллективный иммунитет к коронавирусу - ученые наконец объяснили

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Когда в Украине появится коллективный иммунитет к коронавирусу - ученые наконец объяснили Фото з відкритих джерел

Ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" обратили внимание на то, что ситуация с распространением пандемии коронавируса в нашей стране приобретает затяжной характер и является стабильно тяжелой. По словам специалистов, именно потому, что люди перестали соблюдать карантин, заболеваемость возросла. Ученые уже опубликовали результаты следующего исследования распространения коронавируса в Украине на протяжении августа этого года, передает ONLINE.UA.

Ученые отметили, что подавляющее большинство украинцев вернулась к обычному образу жизни, игнорируя средства защиты от коронавирусной инфекции. Стоит обратить внимание на то, что его мобильность возросла до 150% по сравнению с началом года.

"По темпам прироста количества инфицированных Украина, по сравнению со странами Европы, имеет достаточно негативную тенденцию, поэтому включена в группу стран красной зоны, гражданам которых запрещено посещение Евросоюза", — отмечается в исследовании.

По словам ученых, результаты прогнозного моделирования распространения болезни подтверждают, что в августе будет тенденция колебания количества ежедневно инфицированных в диапазоне 800 — 1 500. Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким (К = 0.807).

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, иммунитет к коронавирусу, коллективный иммунитет, COVID-19, лекарства от коронавируса, наука, карантин
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Обновлено:18:11, 03.08.2020

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