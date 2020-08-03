Когда в Украине появится коллективный иммунитет к коронавирусу - ученые наконец объяснили

Ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" обратили внимание на то, что ситуация с распространением пандемии коронавируса в нашей стране приобретает затяжной характер и является стабильно тяжелой. По словам специалистов, именно потому, что люди перестали соблюдать карантин, заболеваемость возросла. Ученые уже опубликовали результаты следующего исследования распространения коронавируса в Украине на протяжении августа этого года, передает ONLINE.UA.

Ученые отметили, что подавляющее большинство украинцев вернулась к обычному образу жизни, игнорируя средства защиты от коронавирусной инфекции. Стоит обратить внимание на то, что его мобильность возросла до 150% по сравнению с началом года.

"По темпам прироста количества инфицированных Украина, по сравнению со странами Европы, имеет достаточно негативную тенденцию, поэтому включена в группу стран красной зоны, гражданам которых запрещено посещение Евросоюза", — отмечается в исследовании.

По словам ученых, результаты прогнозного моделирования распространения болезни подтверждают, что в августе будет тенденция колебания количества ежедневно инфицированных в диапазоне 800 — 1 500. Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким (К = 0.807).

По мнению исследователей, количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

"Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в том случае, если сформируется коллективный иммунитет примерно у 60-70% населения. Природное течение этого процесса может происходить в течение года. Его ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения", — говорят исследователи.