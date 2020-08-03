Microsoft оказалась в центре нового скандала - первые подробности

Еще в мае технологический гигант Microsoft выпустил крупное обновление для операционной системы Windows 10. Никто не ожидал, что оно принесет пользователям больше хлопот, чем преимуществ. Очередной апдейт получил немало жалоб от клиентов — после этого вспыхнул новый резонансный скандал. Стоит обратить внимание на то, что речь идет об обновлении под кодовым номером KB4559309. Именно относительно этого апдейта поступает немало жалоб от пользователей операционной системы. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ithome.

По словам клиентов компании, после установки свежего обновления загрузка операционной системы происходит значительно дольше. Кроме того, неоднократно было зафиксировано определенное торможение при работе самой ОС и ее приложений. Проблемы добавляет и тот факт, что апдейт KB4559309 устанавливают автоматически, хочет этого пользователь или нет. Стоит обратить внимание на то, что в компании пока никак не реагируют на эту проблему. Единственным вариантом, который сейчас видят эксперты, является ручное удаление KB4559309 из системы.

"Как известно, масштабное обновление Windows 10 в мае принесло пользователям очень много проблем. В частности, люди не могли запускать приложения, возникали проблемы со звуком и с подключением принтеров через USB. Пользователи уже назвали обновления одним из самых проблемных", — пишет издание.

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