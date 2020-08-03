Обезвреживание террориста в Киеве - МВД раскрыло новые детали

Правоохранительные и силовые органы в центре столицы провели спецоперацию. Они обезвредили террориста, который угрожал взрывом, ворвавшись в отделение банка в бизнес-центре. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По словам первого заместителя министра Сергея Ярового, координированная работа нескольких ведомств.

"На месте работало около 300 правоохранителей и спасателей. Это и взрывотехники и эксперты, патрульная полиция, переговорщики. Мы работали в координации с коллегами из СБУ", — пояснил Яровой.

Следует напомнить, преступник появился в отделении АО "Универсал Банк" около 12:00 в понедельник, 3 августа. Представительница учреждения проинформировала правоохранителей об инциденте.

Преступник утверждал, что обладает бомбой, которая взорвется даже в случае его убийства. Он требовал предоставить ему доступ к СМИ, чтобы выступить с заявлением. Сначала полиция начала операцию "Гром". Позже, когда к событию присоединилась СБУ, операцию изменили на "Бумеранг".

Район инцидента оцепили. Он спровоцировал появление мощных заторов на дорогах. Выяснилось, что виновником угрозы стал гражданин Узбекистана — Каримов Сухроб возрасте 32 лет.

Террориста задержали во время переговоров. Непосредственными участниками стали представители ЦСО "А" СБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, во время силовой операции по обезвреживанию угрозы в МВД выступили с комментарием относительно методов борьбы с преступностью. Заместитель главы МВД Антон Геращенко пояснил, что индивидуальный терроризм никуда не денется, если увеличить количество правоохранителей на улицах.

Зато чиновник призвал обращаться к полиции всех украинцев, в окружении которых есть человек, который серьезно рассуждает на тему "неплохо провести террористический акт".