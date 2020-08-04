Лукашенко выступил с громкими претензиями к путинскому режиму- что произошло

Беларусь потеряла ошеломляющие суммы денег в результате так называемых "нефтяных разборок" с Россией. Президент республики Александр Лукашенко публично упрекнул этим во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам белорусского лидера, его страна потеряла по меньшей мере полтора миллиарда рублей — это около 600 миллионов долларов США. В то же время он противоречиво добавил, что Москва всегда будет оставаться близкой для Минска.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", — утверждает Лукашенко.

Также он заметил, Беларусь понесла потери от торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов. Сумма государственных убытков составила 9,5 миллиарда долларов.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 миллиарда долларов экономического роста за пять лет. А это — пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в скором времени белорусы будут выбирать нового президента. Градус нагрева политических гонок приближается к своему пику накануне дня голосования — 9 августа.

Лукашенко во время выступления прямо агитирует не поддерживать оппозицию, поскольку она обещает страна очень много, а способна выполнить крайне мало. В то же время сам он делает заявления о удвоение средних зарплат в следующие 5 лет.

Как сообщал ONLINE.UA, известный общественный деятель и предприниматель Валерий Цепкало, которого ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты, публично обвинил действующего белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что он всеми возможными способами пытается спровоцировать начало "майдана" в стране.