Путин экстренно прилетел в Крым - что там происходит

Украинским журналистам удалось узнать, что 4 августа в аннексированный Крым, куда несколько дней назад прибыл народный избранник от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, неожиданно для всех прилетел самолет с авиапарка главы Кремля Владимира Путина. Согласно последним данным, самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня. Что интересно, до 2003-го он был основным президентским самолетом, однако сейчас используется в качестве резервного. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Наши деньги" и данные сервиса FlightRadar.

Стоит обратить внимание на то, что на сайте российского президента 4 августа сообщается лишь, что президент Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В разделе "поездки" на сайте президента РФ последние сообщения — о визитах в оккупированный Крым 18-19 марта и 20 июля.

"2 августа Медведчук с женой приехал в Крым. 7 августа у Виктора Медведчука — день рождения. На территорию оккупированного полуострова семья заехала на авто, через пункт пропуска "Каланчак". В машине, кроме политика и его жены, по данным СМИ, были только водитель и два охранника. по словам пресс-секретаря Медведчука — политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, еще нет", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что у пророссийского политика большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза. Как известно, еще 8 лет назад глава Кремля Владимир Путин приезжал в гости к Медведчуку — тогда были опубликованы совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко, на террасе этого имения. Нельзя также забывать и о том факте, что Медведчук является кумом российского президента.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Путин захотел подарить часть украинской земли Чечни. Речь идет о детском лагере в Алуште, где чеченский лидер Рамзан Кадыров уже поручил начать строительство нового объекта.