Это может спасти жизнь любой женщине - ученые озвучили неожиданный вывод

Они также отметили, что по состояниюна сегодня причина связи кормления грудью и снижение риска рака яичника остается неизвестной.

Напомним, что карцинома яичника — злокачественная опухоль, которая поражает яичники. Может носить как первичный характер, когда основной очаг расположен в тканях яичника, так и вторичный (метастатический), с первичным очагом практически в любой части тела. К первичным поражением относятся карцинома (70% всех злокачественных опухолей яичника), герминогенные и стромальные опухоли полового тракта, а также более редкие варианты. Метастатические поражения яичника встречаются довольно часто: при опухолях эндометрия, молочной железы, толстой кишки, желудка и шейки матки.

Нельзя не упомянуть о том, что ежегодно в мире регистрируется более 225 тыс новых случаев карциномы яичника, из которых около 140 тыс заканчиваются летально. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике карциномы яичника, около 75% случаев обнаруживаются на поздних стадиях.

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