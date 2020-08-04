Это может спасти жизнь любой женщине - ученые озвучили неожиданный вывод

Ученые потрясли мир новой неожиданным заявлением — по их словам, если молодые матери кормят ребенка грудью хотя бы в течение нескольких месяцев, в дальнейшей жизни у них будет ниже риск развития рака яичника. Стоит обратить внимание на то, что ученые проанализировали данные 13 исследований, в которых рассматривались почти 10 тыс случаев рака яичника и почти 15 тыс здоровых женщин из группы контроля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание JAMA Oncology.
"Чем более длительным было кормления грудью, тем ниже был риск рака яичника. При кормлении от одного до трех месяцев он падал на 18%, более года — на 34%. Эта связь сохранялась на протяжении десятков лет", — уверяют ученые.
Напомним, что карцинома яичника — злокачественная опухоль, которая поражает яичники. Может носить как первичный характер, когда основной очаг расположен в тканях яичника, так и вторичный (метастатический), с первичным очагом практически в любой части тела. К первичным поражением относятся карцинома (70% всех злокачественных опухолей яичника), герминогенные и стромальные опухоли полового тракта, а также более редкие варианты. Метастатические поражения яичника встречаются довольно часто: при опухолях эндометрия, молочной железы, толстой кишки, желудка и шейки матки.
Нельзя не упомянуть о том, что ежегодно в мире регистрируется более 225 тыс новых случаев карциномы яичника, из которых около 140 тыс заканчиваются летально. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике карциномы яичника, около 75% случаев обнаруживаются на поздних стадиях.
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