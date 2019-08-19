Звезда "Гарри Поттера" решился на новое откровенное признание - детали

Всемирно известный голливудский актер, прославившийся после роли Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, ошеломил всех свои преданных фанатов неожиданным признание — он публично заявил о том, что еще с подросткового возраста употреблял наркотики и алкоголь. Джейсон Айзекс подчеркнул, что поборол зависимость, однако в 16 лет чувствовал себя беспомощным и сломанным. Отмечается, что талантливый актер в рамках проекта издание The Big Issue написал письмо к себе же молодому, в котором решился рассказать о позорном периоде своей жизни, передает ONLINE.UA.

По словам голливудского красавца, в 12 лет он впервые напился, а к 16 — "подсел" на запрещенные вещества. В течение многих лет Айзекс употреблял наркотики и считал, что его жизнь разрушена.