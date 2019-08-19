Звезда "Гарри Поттера" решился на новое откровенное признание - детали

Всемирно известный голливудский актер, прославившийся после роли Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, ошеломил всех свои преданных фанатов неожиданным признание — он публично заявил о том, что еще с подросткового возраста употреблял наркотики и алкоголь. Джейсон Айзекс подчеркнул, что поборол зависимость, однако в 16 лет чувствовал себя беспомощным и сломанным. Отмечается, что талантливый актер в рамках проекта издание The Big Issue написал письмо к себе же молодому, в котором решился рассказать о позорном периоде своей жизни, передает ONLINE.UA.
По словам голливудского красавца, в 12 лет он впервые напился, а к 16 — "подсел" на запрещенные вещества. В течение многих лет Айзекс употреблял наркотики и считал, что его жизнь разрушена.
"Я всегда был склонен к зависимостям, до 16 лет уже прошел через пьянство и начал многолетний роман с наркотиками. Все мои действия были продиктованы желанием как можно меньше быть в здравом уме и трезвом сознании. И ничто не могло побороть это состояние в течение 20 лет", — рассказал талантливый актер.
Айзекс рассказал, что напился
"Думаю,
16-летнийя сейчас бы сильно удивился тому, что можно обрести счастье в простых вещах. И что со мной все хорошо. Ведь когда-то я считал себя неправильным, сломанным", — признался голливудский актер.
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The prodigal; bright-eyed, beardy and brilliant. And yes, he told me all about it. #MoochingMalfoys #LikesFatherLikesSon #HarryPotter