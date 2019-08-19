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Звезда "Гарри Поттера" решился на новое откровенное признание - детали

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Звезда "Гарри Поттера" решился на новое откровенное признание - детали Фото з відкритих джерел

Всемирно известный голливудский актер, прославившийся после роли Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, ошеломил всех свои преданных фанатов неожиданным признание — он публично заявил о том, что еще с подросткового возраста употреблял наркотики и алкоголь. Джейсон Айзекс подчеркнул, что поборол зависимость, однако в 16 лет чувствовал себя беспомощным и сломанным. Отмечается, что талантливый актер в рамках проекта издание The Big Issue написал письмо к себе же молодому, в котором решился рассказать о позорном периоде своей жизни, передает ONLINE.UA.

По словам голливудского красавца, в 12 лет он впервые напился, а к 16 — "подсел" на запрещенные вещества. В течение многих лет Айзекс употреблял наркотики и считал, что его жизнь разрушена.  

"Я всегда был склонен к зависимостям, до 16 лет уже прошел через пьянство и начал многолетний роман с наркотиками. Все мои действия были продиктованы желанием как можно меньше быть в здравом уме и трезвом сознании. И ничто не могло побороть это состояние в течение 20 лет", — рассказал талантливый актер.

Айзекс рассказал, что напился 12-летним в местном баре, заполучив бутылку виски. Опьянев, он ухаживал за девушкой и танцевал, однако ему внезапно стало плохо. Юноша выбежал на улицу, споткнулся и позже очнулся весь в крови. Утром ему было стыдно за свое поведение, однако он ждал, когда сможет почувствовать состояние алкогольного опьянения снова. В течение следующих 20 лет его поступки становились куда ужаснее, а к выпивке добавились и наркотики. Актер добавил, что 16-летним даже мечтать не мог, что ему удастся побороть зависимость и построить успешную карьеру в киноиндустрии. Сейчас он очень счастлив, у него есть чудесная жена, двое дочерей и мировая слава. Джейсон научился наслаждаться жизнью без алкоголя и запрещенных веществ. 

"Думаю, 16-летний я сейчас бы сильно удивился тому, что можно обрести счастье в простых вещах. И что со мной все хорошо. Ведь когда-то я считал себя неправильным, сломанным", — признался голливудский актер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Потап рассказал об ужасной трагедии в жизни Насти Каменских.

 
 
 
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The prodigal; bright-eyed, beardy and brilliant. And yes, he told me all about it. #MoochingMalfoys #LikesFatherLikesSon #HarryPotter

Публикация от Jason Isaacs (@therealjasonisaacs)

Источник: ONLINE.UA
Теги: Гарри Поттер, Джейсон Айзекс, зависимость, признание, фанати, наркотики, алкоголь
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Обновлено:18:11, 04.08.2020

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